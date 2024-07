Откриха скелет на бебе на строителна площадка в Англия

Строители в графство Дърам са открили скелет на бебе под дъските на пода на строеж, съобщи полицията във Великобритания.

Човешките останки са били открити в стая на горния етаж от изпълнители, работещи по ремонт на имот на адрес в квартал “Форе Бондгейт” в Бишъп Окланд около 11:15 ч. в понеделник. Това предаде Sky News.

The skeleton of a baby has been found under floorboards by builders in County Durham, police have said



Read more ⬇️



https://t.co/9He6LI4d2l