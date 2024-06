Актьор от "Карибски пирати" загина след нападение от акула

Тамайо Пери, който участва в четвъртия филм "Карибски пирати", загина, след като беше нападнат от акула в Хавай.

(Във видеото: Да бъдеш нападнат от акула: Кошмар или обикновен ден в Австралия)

49-годишният Пери, който е участвал и в „Ангелите на Чарли: Пълна газ“ и „Синя катастрофа“, е бил нападнат близо до остров Кози в неделя следобед, съобщиха службите за спешна помощ на Хонолулу.

Инцидентът е докладван от случаен свидетел, който съобщава, че е забелязал мъж, пострадал от нещо, което изглежда е ухапване от акула.

