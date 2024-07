"В пълен шок": Тейлър Суифт за кървавото нападение в Англия

Т ейлър Суифт коментира в социалните мрежи трагедията, разиграла се на събитие за деца, вдъхновено от нея в Англия.

34-годишната поп суперзвезда сподели съобщение в своята история в Instagram, след като две деца бяха убити при намушкване с нож в клас по танци и йога в Саутпорт, Англия предишния ден.

Полицията потвърди смъртта на две деца, като каза, че други девет са били ранени, а шест са в критично състояние. Двама възрастни също са в критично състояние.

Суифт написа: „Ужасът от вчерашното нападение в Саутпорт ме облива непрекъснато и съм просто в пълен шок... Загубата на живот и невинност, и ужасяващата травма, нанесена на всички, които бяха там, семействата и първите пристигнали."

„Това бяха просто малки деца в клас по танци“, добави тя. „Аз съм в пълна загуба за това как изобщо да предам съчувствието си на тези семейства."

Полицията потвърди, че 17-годишен от Кардиф е арестуван във връзка с нападението. Той е задържан по подозрение в убийство и опит за убийство.

Както беше съобщено по-рано, властите реагирали на сигнал на улица "Харт" в града около 11:50 сутринта местно време, преди да „задържат мъж и да изземат нож“.

