България

Политиците честитиха празника на МВР: Призвание, подкрепа за доходите и без партиен натиск

По повод професионалния празник на българската полиция, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отправи послание, в което наблегна на рисковете и саможертвата в службата. Той подчерта, че работата на полицая е призвание, което ежедневно ги изправя пред битка с престъпността

Надежда Неменски Надежда Неменски

8 ноември 2026, 09:46
Политиците честитиха празника на МВР: Призвание, подкрепа за доходите и без партиен натиск
Иван Демерджиев   
Източник: БТА

П о повод професионалния празник на българската полиция, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отправи послание, в което наблегна на рисковете и саможертвата в службата. Той подчерта, че работата на полицая е призвание, което ежедневно ги изправя пред битка с престъпността.

В публикация в социалната мрежа Фейсбук министър Демерджиев отбеляза, че професионалният празник на полицията, който се чества на Архангеловден, е повод за равносметка за същността на службата.

„Днес ние не отбелязваме професионален празник, защото полицай не може да бъде професия - това не е длъжност, а е призвание“, пише в публикацията на Иван Демерджиев. Според него, именно това призвание често излага служителите на реда на опасност, но те продължават да изпълняват задълженията си, нерядко с риск за собствения си живот.

Министърът поздрави служителите на МВР и всички християни с големия празник Архангеловден, като по този начин свърза символично службата в полицията със защитата на доброто.

В обръщението си към полицаите, Демерджиев ги призовава да носят униформата с гордост. „Честта на пагона се защитава всеки ден от всеки от вас“, заявява той. Министърът изразява и своята увереност, че обществото вижда усилията на полицаите. „Аз всеки ден виждам как не подминавате бедите, как помагате дори там, където не сте задължени, вижда го и цялото общество“, допълва той в своето послание.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък заяви: "Сигурността на гражданите започва със силна, професионална и независима от политически натиск полиция".

Държавата дължи на служителите на МВР уважение, подкрепа и ясна отговорност, посочи Борисов. Знам цената на тази професия, добави той.
 Респект към всички, които носят униформата с чест, каза Бойко Борисов и честити празника на българските полицаи.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, публикувана във Фейсбук, посочи, че достойното заплащане и социалните права на полицаите са отговорност на държавата към хората. Пеевски изказа признателност на полицаите за смелостта, професионализма и всеотдайността, с които защитават живота, спокойствието и сигурността на хората. Зад вашата служба стоят риск, тежки дежурства и семейства, които споделят цената на дълга ви и държавата е длъжна да отвърне с уважение, достойни възнаграждения и сигурност за вас и близките ви. Недопустимо е през политическото ръководство на службите да бъдете превръщани в инструмент за мръсни партийни игри, написа Пеевски. 

Изразявам пълната си подкрепа за исканията на Синдикалната федерация на служителите в МВР за увеличение на възнагражденията в Бюджет 2027 и защита на социалните права на служителите, които отвоювахме, за да имате сигурност и увереност при изпълнението на служебния си дълг, добави лидерът на ДПС.

Настояваме правителството да осигури необходимите средства и да проведе реален диалог със синдикатите. ДПС ще отстоява тази позиция и при обсъждането и приемането на Бюджета, пише още в позицията. ДПС винаги е отстоявало достойното заплащане и социалните придобивки на полицаите, военнослужещите и служителите в сектор „Сигурност“. Винаги сме се противопоставяли на опитите да бъдат отлагани договорени увеличения, да бъдат намалявани възнаграждения и да бъдат отнемани права, ще бъдем последователни и днес, пише още в публикацията.

Редактор: Надежда Неменски
Източник:  БТА/    
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