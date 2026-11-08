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Аланис Морисет се разкри като пансексуална

На въпрос към Морисет дали мъжете, които са я наранили, са я накарали в някакъв момент да поиска да бъде лесбийка. Отговорът на певицата е директен: „Аз съм пансексуална, така че, да“

Надежда Неменски Надежда Неменски

8 ноември 2026, 12:27
Аланис Морисет се разкри като пансексуална
Аланис Морисет   
Източник: Getty Images

К анадската певица и автор на песни Аланис Морисет публично се определи като пансексуална. Това разкритие, направено по време на участие в подкаст, не е изолиран момент, а по-скоро кулминация на години, в които артистката е коментирала открито своята сексуалност и връзки с жени.

Новината дойде по време на епизод от 3 ноември на подкаста „Handsome“, воден от Тиг Нотаро, Форчън Феймстър и Мей Мартин. Към края на разговора, Феймстър задава въпрос на Морисет дали мъжете, които са я наранили, са я накарали в някакъв момент да поиска да бъде лесбийка. Отговорът на певицата е директен: „Аз съм пансексуална, така че, да“, съобщава Page Six.

Първоначално изненадана, водещата Тиг Нотаро пита: „Чакай, ти не си наистина пансексуална, нали?“, на което Морисет потвърждава: „Аз съм“. Впоследствие тя се пошегува, че обича да оставя подобни разкрития „за епилога“, обяснявайки защо не го е споменала по-рано в интервюто.

Макар това да е първият път, в който Морисет изрично използва термина „пансексуална“, за да опише себе си, нейните публични изказвания от години сочат към по-широко разбиране за привличането. Както отбелязва Newsweek, дискусиите за сексуалността са част от публичния ѝ образ отдавна. През 2008 г. в интервю за The Advocate тя описва сексуалното изследване като „красив ритуал на прехода“ и добавя: „Направих точно това. И беше страхотно!“.

По-скорошен пример е нейно участие през септември в подкаста „Call Her Daddy“, където тя разказва за гостуването си в сериала „Сексът и градът“ през 2000 г. и целувката на нейния персонаж с Кари Брадшоу, изиграна от Сара Джесика Паркър. Морисет разкрива, че идеята за този момент е дошла директно от нея. „Свързах се с тях и казах: „Няма ли да е подходящ момент Кари да преживее лесбийски момент?“, спомня си тя. „И те казаха: „Да, и ние си мислехме същото.“

Какво означава пансексуален?

Терминът „пансексуален“ се използва за описание на човек, който „има способността да формира трайни физически, романтични и/или емоционални привличания към хора от всички полове или към хора независимо от техния пол“, според дефиницията на организацията за защита на правата на ЛГБТК+ GLAAD, цитирана от Newsweek. Тази идентичност попада под по-широкия „би+“ чадър, който обхваща хора, способни да бъдат привлечени от повече от един пол.

Въпреки разкритията за нейната сексуалност, личният живот на Морисет остава стабилен. Канадската певица е омъжена за музиканта Марио „Souleye“ Тредуей от 2010 г. и двамата имат три деца: Евър, Оникс и Уинтър. Нейната кариера също продължава да бележи успехи – след като става световноизвестна през 1995 г. с албума си „Jagged Little Pill“, който се превръща в един от най-продаваните записи на десетилетието, тази година тя беше въведена в Залата на славата на авторите на песни.

Наред с професионалните успехи, напоследък името ѝ се свързва и с правни проблеми. През септември Морисет предприе съдебни действия срещу бившия си тур мениджър, обвинявайки я в изнудване и опит да я натопи за трафик на наркотици, се посочва в информацията на Page Six. Тези събития обаче остават встрани от продължаващия диалог за идентичността, който певицата води открито.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Page Six, Newsweek    
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