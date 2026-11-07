Шест жертви и 16 ранени при стрелба на централния площад в Краков

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Ж ертвите на нападението в Краков са четири жени и двама мъже, предаде Ройтерс, като се позова на полски представители.

Ранените по последни данни са 16 души, от които двама полицаи, един от които е в сериозно състояние.

Полският премиер Доналд Туск ще посети града.

#WydanieSpecjalne | 500 metrów od krakowskiej starówki trwał antyrządowy protest, a policji wokół brak. Jeden radiowóz widać było dopiero ponad pół godziny po tragicznej zbrodni. #włączprawdę #TVRepublika https://t.co/a7V1Q8PEjb — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) November 7, 2026

Нападател навлезе с автомобил на Главния пазарски площад на Краков и откри огън с дългоцевно оръжие на случаен принцип по минувачите. Той беше ранен при конфронтация с полицията и откаран в болница.

Полицията каза, че нападателят е 24-годишен полски гражданин. В колата му са били открити още оръжия и боеприпаси. Той е носел военни дрехи.

Нападателят е бил увлечен по крайнодесни идеологии и е имал „изключително радикални възгледи“, заяви полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински. Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш на свой ред определи смъртоносната стрелба като „терористичен акт срещу жителите на Краков“.