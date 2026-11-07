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Нова вълна от протести срещу високите разходи за живот във Франция

За четвърта поредна събота Франция стана сцена на масови протести срещу поскъпването на живота, проблемите в обществените услуги и образованието

Стела Христова Стела Христова

7 ноември 2026, 20:44
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М ащабни демонстрации и обща стачка обхванаха редица френски градове, като на места се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция. Нарастващото социално напрежение оказва сериозен натиск върху правителството пет месеца преди президентските избори.

За четвърта поредна събота Франция стана сцена на масови протести срещу поскъпването на живота, проблемите в обществените услуги и образованието. Недоволството, което предизвика едни от най-сериозните граждански безредици в страната от години, продължава да ескалира, като този път демонстрациите бяха съпътствани и от обща стачка.

  • Сблъсъци в Париж и Лион

Въпреки че повечето шествия преминаха мирно, в Париж и Лион се стигна до напрежение. В столицата първоначално празничната атмосфера, съпътствана от изпълнения на френския химн „Марсилезата“, беше нарушена около два часа след началото на шествието. Според информация на парижката полиция, цитирана от световните агенции, маскирани лица са извършили вандалски прояви, което е провокирало намесата на органите на реда със сълзотворен газ. Сблъсъци избухнаха и към края на протеста, като се наложи властите да гасят поне един малък пожар.

В Лион силите за борба с безредиците също използваха сълзотворен газ, за да разпръснат група маскирани протестиращи, облечени в черни дрехи. Междувременно, според френското министерство на вътрешните работи, в района на Тулуза е избухнал пожар в гимназия в резултат на хвърлени фойерверки, което е наложило евакуацията на ученици и персонал.

  • Разминаващи се данни за мащаба

Данните за броя на участниците в протестите се разминават значително. Според френското Министерство на вътрешните работи в демонстрациите в цялата страна са участвали 600 000 души. От своя страна, синдикатът „Обща конфедерация на труда“ (CGT), един от организаторите, обяви цифра от 1,6 милиона демонстранти, както съобщава Dariknews.bg. В демонстрациите се включиха и известни политици, сред които кандидатите за президентския пост Жан-Люк Меланшон и Рафаел Глюксман.

  • Икономически последици и страх сред търговците

Продължаващите безредици имат сериозни икономически последици, особено с наближаването на коледните празници. Много търговци са принудени да барикадират магазините си с дървени плоскости от страх от нападения и грабежи. Според NOVA, само на главната улица в Ница при безредиците през октомври щети са понесли 20 магазина, като половината са били разграбени. В отговор общината е обявила финансова помощ до 5000 евро на обект за защита.

  • Гласът на протестиращите

Демонстрантите изразяват решимост да продължат с протестите докато исканията им не бъдат чути. „Важно е да продължаваме, докато не ни чуят... няма да спрем, докато не победим”, заявява протестиращата от Париж Флора Таверние. Друг демонстрант, Симон Леви, допълва: „Нашите преподаватели не получават достатъчно заплата... Познавам хора, които в момента вече не могат да свързват двата края. И вместо да има финансиране за по-добри училища - плащаме за полицията”.

  • Отговорът на властите и политическият залог

За гарантиране на сигурността в цялата страна бяха мобилизирани около 70 000 полицаи и жандармеристи. Според вътрешния министър мярката е наложена заради разпространявани в социалните мрежи призиви за нападения срещу полицията, обществени сгради и магазини. В редица градове демонстрациите в централните части бяха забранени.

Еднодневната стачка, към която се присъединиха работещи в енергийния сектор и учители, доведе до затварянето на Айфеловата кула, но без да предизвика сериозни нарушения в транспорта на Париж. Напрежението се засилва на фона на предстоящите президентски избори, в които Еманюел Макрон няма право да участва за нов мандат. Ситуацията оказва натиск върху премиера Себастиен Льокорню преди срещата му с представители на работници и работодатели, посветена на разходите за живот и заплатите. Правителството ще преговаря със синдикатите и работодателите в понеделник в опит да намери изход от социалната криза.

Редактор: Стела Христова
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