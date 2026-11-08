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Архангеловден е! Вижте тайните, традициите и строгите поверия на празника

Православната църква отбелязва на 8 ноември Събора на свети Архангел Михаил, познат в българската народна традиция като Архангеловден. На този ден вярващите почитат вожда на небесното войнство и всички ангелски сили, възприемани като пазители на доброто и човешките души

Надежда Неменски Надежда Неменски

8 ноември 2026, 07:10
Архангеловден е! Вижте тайните, традициите и строгите поверия на празника
Архангел Михаил   
Източник: iStock/GettyImages

П равославната църква отбелязва на 8 ноември Събора на свети Архангел Михаил, познат в българската народна традиция като Архангеловден. На този ден вярващите почитат вожда на небесното войнство и всички ангелски сили, възприемани като пазители на доброто и човешките души.

  • Кой Архангел Михаил в религията и фолклора

Името на Архангел Михаил преведено от еврейски означава „Кой е като Бога“, което изразява неговата преданост към Твореца. Според Свещеното писание той оглавява небесните сили в победоносната битка срещу сатаната. Изобразяван като войн с меч, той защитава праведните и претегля добрите и лошите дела на хората в часа на тяхната смърт.

Българският фолклор го нарича Св. Рангел или Рангеловден и го описва като красив мъж в бели дрехи с огнен меч. Народът го почита като строг, но справедлив душеводец, който идва при края на земния път, за да освободи душата от страданията.

  • Традиции, обичаи и молитви

Празникът бележи края на есента и началото на подготовката за зимата. На този ден стопаните в редица региони организират общоселски курбан за здраве и плодородие с мъжко животно, наричано „Рангелово шиле“. Месото се благославя в храм и се раздава на близки и хора в нужда.

Вярващите се отправят към светеца с молитви за изцеление от болести, закрила от неправди и за укрепване на духовната сила. Към него се отправят и прошения за безопасност при дълъг път. Денят е подходящ за помирение със стари опоненти и за раздаване на милостиня.

На празничната трапеза, около която се събират роднини и съседи, традиционно присъстват варено жито, червено вино, овче месо, специално украсена питка и прясно изпечени баници. При постен ден менюто включва боб, тиквеник, зелеви сарми и ошав. В много райони празникът се свързва и с помен за починалите чрез организиране на задушници.

  • Забрани и поверия

В народната традиция съществуват и редица ограничения, свързани с Архангеловден. Забранена е тежката физическа работа, както и използването на ножове и други остри предмети. Не бива да се употребява алкохол, нито да се допускат обиди, лъжи и ругатни.

Останалата храна от празничната маса не се изхвърля, а се дава на сиромасите, за да се избегне бедност. Според поверията на този ден не се мие коса, за да не се изгуби трезвата мисъл. 

Имен ден и професионален празник на полицията

На 8 ноември своя имен ден отбелязват носителите на имената Михаил, Михаела, Ангел, Ангелина, Рангел, Райчо, Райна, Галя, Гавраил и техните производни. Тъй като архангелът се възприема като родов закрилник, това е един от най-разпространените именни дни в страната.

Датата е определена и за професионален празник на служителите в Министерството на вътрешните работи. Изборът, направен през 1993 г., е свързан с ролята на Архангел Михаил като пазител на справедливостта, което съответства на обществената мисия на полицията за опазване на реда и сигурността.

Автор: Надежда Неменски
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