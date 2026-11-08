Хванаха разследващ полицай от СДВР с подкуп

Р азследващ полицай от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) е привлечен към наказателна отговорност. Обвинението е за поискан и получен подкуп, с който е трябвало да бъде повлияно на разследване.

Новината беше съобщена от Софийската градска прокуратура (СГП), която води разследването по случая. Според държавното обвинение, служителят е действал в качеството си на длъжностно лице, за да манипулира досъдебно производство.

Според събраните до момента доказателства предполагаемото престъпление е извършено на 6 ноември около 15:00 ч. Мястото е оживено кръстовище в центъра на София – това на бул. „Христо Ботев“ и бул. „Тодор Александров“.

Обвиняемият е поискал и приел подкуп в размер на 500 евро. Целта на рушвета е била да извърши действия по служба, свързани с досъдебно производство, което самият той е разследвал, съобщават от прокуратурата.

Конкретното му задължение срещу сумата е било да изпрати производството в прокуратурата с мнение за прекратяване, както и да съдейства за самото прекратяване, се посочва в официалното съобщение.

На 7 ноември служителят на СДВР е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 302, т. 1, във връзка с чл. 301, ал. 1 от Наказателния кодекс. Разследването по досъдебното производство се провежда от Следствения отдел при Софийската градска прокуратура под надзора на СГП.

Спрямо обвиняемия е определена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 3000 евро. От прокуратурата уточняват, че при вземането на това решение е отчетено рязкото влошаване на здравословното състояние на полицая, което е наложило неговата хоспитализация.

Случаят отново повдига въпроси за корупционните практики в системата на МВР и механизмите за вътрешен контрол. Подобни обвинения срещу служители, призвани да прилагат закона, подкопават общественото доверие и изискват щателно и прозрачно разследване.