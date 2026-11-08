Тайната на отслабването може да е скрита в будилника ви

В безкрайната надпревара с времето, калориите и последните уелнес тенденции, често забравяме за най-естествения си съюзник – съня. Оказва се обаче, че не само колко спим, а кога точно заспиваме, може да е ключът към елегантния силует, който всички търсим.

Всички сме били там: още един епизод от сериала, още малко скролване в социалните мрежи и неусетно e полунощ. На сутринта се чувстваме уморени, а кантарът не показва това, което искаме. Ново изследване обаче хвърля светлина върху този феномен, подсказвайки, че една проста промяна в навиците ни преди лягане може да има изненадващо голям ефект. Според проучване, ръководено от NYU Rory Meyers College of Nursing и публикувано в списанието Nursing Research, по-ранното заспиване е свързано със значителна загуба на тегло при възрастни с преддиабет, съобщава FOX News.

Анализът на данните от рандомизирано проучване установява, че всеки час по-ранно заспиване е свързан със загуба на около 0,6 килограма тегло в рамките на осем седмици. Разбира се, както учените подчертават, това е корелация, а не непременно причинно-следствена връзка, но резултатът е достатъчно интригуващ, за да се замислим.

„Кога заспиваме, не само колко спим, изглежда е важен и пренебрегван фактор за отслабването и метаболитното здраве“, казва в съобщение за пресата Сюзън Кол Малоун, асистент в колежа по медицински сестри и водещ автор на изследването.

В проучването са участвали 196 възрастни с диагноза преддиабет, които редовно са спели по-малко от 6,5 часа на нощ. Те са били разделени на две групи – едната е преминала през стандартно обучение за здравословен начин на живот (диета, упражнения, стрес), а другата е получила същото обучение, но с добавени поведенчески насоки за постепенно изместване на часа на лягане по-рано. Изследователите са проследявали кръвната захар, съня и активността на участниците чрез сензори, дневници за сън и монитори на китката.

Интересното е, че и двете групи са отслабнали, но групата с тренинг за сън не е показала статистически по-значима загуба на тегло от контролната. Въпреки това, при по-задълбочен анализ на всички участници, тенденцията е била ясна: тези, които са успели да изместят съня си по-рано, са свалили повече килограми. Според New York Post, участниците с тренинг за сън са започнали да си лягат средно с 12 минути по-рано, като са съобщили и за по-добро качество на съня и по-малко сънливост през деня.

Каква е логиката зад това? Изследователите предполагат, че отговорът се крие във вътрешния ни биологичен часовник. Стоенето до късно ни излага на повече изкуствена светлина, което може да активира стресови реакции в тялото и да повлияе на хормоните, регулиращи глада. Освен това, късните часове съвпадат с периода, в който инсулиновата чувствителност на тялото е най-ниска. „За разлика от това, по-ранното заспиване може да ограничи късното нощно хранене и да синхронизира по-добре приема на храна с оптималния метаболитен прозорец на тялото“, отбелязва Малоун.

Разбира се, проучването има своите ограничения – то е продължило само осем седмици и не е ясно дали участниците биха могли да поддържат по-ранните си навици и загубата на тегло в дългосрочен план. Въпреки това, посланието е ясно и вдъхновяващо. Може би следващата стъпка към по-доброто ни „аз“ не е в нова, рестриктивна диета, а в осъзнатото решение просто да изключим екраните малко по-рано. В крайна сметка, умишленият живот и елегантното мислене започват с грижата за най-базовите ни нужди.