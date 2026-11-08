Мъгли сутринта и слънце през деня: От -2° до 13° ни чакат в неделя

П рез изминалата нощ беше предимно ясно и почти тихо. Около и след полунощ на места в низините и котловините бешее мъгливо или с ниска облачност. Минималните температури варираха между -2° и 3°, в София - около -2°.

В неделя ще бъде предимно слънчево. До обяд видимостта почти навсякъде ще се подобри. Ще духа слаб вятър предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София - около 10°. Атмосферното налягане е и ще се задържи по-високо от средното за месеца.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд - от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозни температури за НИМХ за неделя, 8 ноември Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 9 мин. и залязва в 17 ч. и 11 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 2 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 19 мин. и залязва в 16 ч. и 19 мин. Фаза на Луната: един ден преди новолуние.

През следващите дни

В понеделник ще преобладава облачно време, на места в западната половина от страната ще превали дъжд. Със слаб вятър от южната четвърт ще започне затопляне и през втората половина от седмицата минималните температури навсякъде ще са над нулата, а дневните ще достигат на места 16°-18°, а на отделни места и до 20°.

Във вторник преди обяд в равнинната част от страната ще е мъгливо или с ниска облачност. По-късно през деня вятърът от югозапад ще се усили, видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса и временно ще намалее.