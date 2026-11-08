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„Дейна, моля те, приеми работата!“: Тръмп поиска шефа на UFC да стане прессекретар на Белия дом

Не беше ясно дали публичното предложение за работа от страна на президента е истинско, въпреки че по-късно в събота Уайт каза: „Заминавам за среща с него, имаме среща в понеделник“

Надежда Неменски Надежда Неменски

8 ноември 2026, 08:22
„Дейна, моля те, приеми работата!“: Тръмп поиска шефа на UFC да стане прессекретар на Белия дом
Доналд Тръмп и Дейна Уайт в Белия дом преди събитието на UFC през лятото на моравата пред президентството   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп поиска в публикация в социалните мрежи от боса на Ultimate Fighting Championship (UFC) Дейна Уайт да стане прессекретар на Белия дом. „Дейна ще бъде прессекретар като никой друг. Дейна, моля те, приеми работата!“, написа Тръмп в Truth Social.

Не беше ясно дали публичното предложение за работа от страна на президента е истинско, въпреки че по-късно в събота Уайт каза: „Заминавам за среща с него, имаме среща в понеделник“.

Вакантното място за прессекретар на Белия дом е свободно от средата на октомври, когато Кейти Захария напусна по-малко от пет дни след поемането на поста, припомня Би Би Си (BBC).

Публикацията на Тръмп в следобедните часове на събота идва, след като съпартийците му от Републиканската партия претърпяха поражение на междинните избори в САЩ, губейки мнозинството си в Конгреса. 

Президентът нарече Уайт „яростен боец и воин“ и поиска той да доведе със себе си на работа редица известни бойци от UFC, „въпреки че някои не са от нашата страна“. „Тези хора са ни нужни, за да ни защитават от лудата левица“, написа Тръмп.

След публикацията на Тръмп Уайт публикува снимка в Instagram, на която позира зад трибуната в зала за пресконференции в Белия дом. „Към следващата глава“, написа Уайт, макар че не беше ясно дали публикацията е шеговита. „Адски да! Направи го, @DanaWhite!“, написа директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чанг в X, споделяйки съобщението на президента.

Тръмп и Дейна Уайт са дългогодишни приятели.

В събота вечерта Уайт беше край ринга за двубой в Лондон между британския бивш световен шампион Крис Билам-Смит и родения в Ямайка британец Чеавон Кларк в „Копър Бокс Арена“. Попитан за предложението на Тръмп на последвалата пресконференция, главният изпълнителен директор на UFC каза, че лети за Вашингтон за среща с Тръмп в понеделник.

„И без това имам много работа“, каза той пред журналисти. „Сигурен съм, че ще имаме за какво да разговаряме след това“, добави той, без да уточни дали има интерес да поеме една от най-тежките позиции в политическата арена.

CNN цитира запознат източник, според когото Уайт е отхвърлил идеята. Както той отбеляза на пресконференцията, вече има редица ангажименти, които му отнемат много време. 

Освен че ръководи UFC и Power Slap (лига за бой с шамари), той току-що стартира Zuffa Boxing – професионална промоутърска компания. А миналата година той беше представен като един от тримата нови членове на борда на директорите на Meta – собственика на Facebook, Instagram и WhatsApp.

Известен с войнствения си характер, Уайт понякога е влизал в сблъсъци с журналистите, отразяващи спорта по време на пресконференции. През 2020 г. той публикува видеоклип, в който критикува репортери, поставили под съмнение решението на UFC да провежда двубои по време на пандемията.

През 2009 г. той пусна пълно с нецензурни думи видео, съдържащо обиди на хомофобска основа, докато оборваше материал на журналист относно промени в правилата за акредитация зад кулисите на събития на UFC.

Уайт е дългогодишен съюзник и приятел на Тръмп.

Когато Уайт и неговите бизнес партньори купуват изпитващата затруднения по онова време организация UFC за 2 милиона долара през 2001 г., бъдещето на спорта изглежда силно несигурно. 

Само пет години по-рано сенаторът републиканец Джон Маккейн нарече смесените бойни изкуства „човешки боеве с петли“, което предизвика забрани в 36 американски щата. „Никоя от залите не искаше UFC. Те не вярваха в това. Не им харесваше и се притесняваха каква публика ще дойде за подобно събитие“, каза Уайт през 2025 г. 

Тъй като големите арени им затварят вратите си, Уайт отдава заслугата на Тръмп за спасяването на организацията, тъй като той дава домакинство на две събития на UFC в Trump Taj Mahal в Атлантик Сити, Ню Джърси, през 2001 г.

Уайт стана говорител в кампанията за Белия дом на Тръмп по време на конгресите на Републиканската партия през 2016, 2020 и 2024 г. Той се появи на сцената и по време на речта на Тръмп след победата му на президентските избори през 2024 г.

Това лято UFC организира мач в клетка на моравата пред Белия дом.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
Доналд Тръмп Дейна Уайт UFC Белият дом Прессекретар Политика САЩ Спорт и политика Предложение за работа Републиканска партия Смесени бойни изкуства
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