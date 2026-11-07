Холивудската приказка, която завърши с разбита любов: 75 години от сватбата на Ава Гарднър и Франк Синатра

„Франк Синатра можеше да бъде най-сладкият и чаровен мъж на света, когато поискаше.“

Така Ава Гарднър описва в мемоарите си мъжа, когото смята за голямата любов на живота си, но и който ѝ причинява най-много страдание. Техният брак е сред най-страстните, бурни и обсъждани събития в Холивуд през 50-те години, а връзката им преминава под знака на ревност, скандали и последващи помирения.

Когато на 7 ноември 1951 година двамата най-накрая си казват „да“ след месеци под зоркото око на медиите, сватбата им предизвиква огромен обществен интерес.

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За 28-годишната тогава Ава това е трети брак. Преди това тя застава пред олтара с Мики Руни през 1942 година и с музиканта Арти Шоу през 1945 година. И в двата случая тя изненадва всички, като избира костюми с панталон — необичаен избор за булките по онова време. Въпреки че за първата си сватба мечтае за традиционна рокля, тя в крайна сметка прави друг избор, който повтаря и при втория си брак. Със Синатра тя най-накрая осъществява желанието си да облече булчинска рокля, макар тя да не е точно бяла, пише HOLA!

Класически холивудски любовни истории: Ава Гарднър и Франк Синатра

Историята им започва още през 1943 година, когато и двамата имат други партньори. Синатра, който е с седем години по-голям от Ава, вече е музикална звезда и е женен за Нанси Барбато, от която има три деца. Години по-късно пътищата им се кръстосват отново и привличането между тях е мигновено. Гарднър помни ясно неговите сини очи, дръзка усмивка и чар, на който е било почти невъзможно да се съпротиви.

През 1949 година те започват връзка, която бързо се превръща в публична тайна. Когато романсът им става известен, Ава е посочена като жената, разрушила брака на Синатра, а пресата следи всяка тяхна стъпка.

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За третата си сватба Ава се доверява на сестрите Фонтана - италианските дизайнерки, които обличат звезди като Одри Хепбърн, Елизабет Тейлър и Рита Хейуърт. Те са авторки и на известната булчинска рокля на Линда Кристиан за сватбата ѝ с Тайрон Пауър, както и на роклята, която Одри Хепбърн така и не облича след разваления си годеж с Джеймс Хансън.

Моделът на Ава е елегантна коктелна рокля в цвят лила, изработена от маркизет - лека и деликатна материя. Дрехата разполага с разкроена пола на плисета за повече обем, силно изразена талия в духа на модата от онова десетилетие, бяло корсажно парче с набраздявания и широки презрамки тип „халтер“, покрити с газ в областта на раменете.

Актрисата завършва визията си с двоен бисерен гердан, съответстващи обеци и малък букет от камелии и карамфили. Запазената ѝ марка - тъмната коса, е оформена на вълни, а устните ѝ са подчертани с червено червило. Без да следва традиционните правила за сватбено облекло от 50-те години, Ава се превръща в една от най-емблематичните булки на Холивуд.

Церемонията се провежда в дома на Лестър Сакс, приятел на двойката, във Филаделфия. Гражданският брак е сключен пред тесен кръг от близки, сред които са сестрата на Ава - Беатрис, родителите на Синатра и няколко приятели на певеца.

Ава Гарднър и Франк Синатра Източник: Getty

След като разменят халките си, младоженците вдигат наздравица с шампанско и разрязват впечатляваща бяла торта на седем етажа. Пред къщата ги чакат множество журналисти и фотографи, решени на всяка цена да уловят момент от събитието.

След тържеството Ава сменя облеклото си с син пътен костюм. Младоженците заминават за Маями - първата спирка от техния меден месец. В бързината да избягат от медийното внимание актрисата забравя куфара си. На следващия ден фотограф ги изненадва, докато разходват боси по плажа, хванати за ръце, а Ава носи сакото на Франк.

„Винаги съм смятала, че това е малко тъжна снимка“, пише тя години по-късно. „Бяхме просто двама млади хора, лудо влюбени, а светът не ни оставяше на мира нито за миг.“ По-късно двамата заминават за Хавана, където успяват да се насладят на малко повече уединение.

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Бракът им обаче бързо започва да се пропуква. „С Франк бяхме изключително темпераментни, посесивни и ревниви хора, склонни към бързи избухвания“, признава актрисата. Докато кариерата на Ава върви нагоре, Синатра преминава през труден професионален период. Тя твърди, че никога не са имали разногласия заради успехите си, а заради ревността и изневерите.

През 1953 година те обявяват раздялата си, а през 1957 година разводът им е официално финализиран. Франк се жени още два пъти — първо за съвсем младата Миа Фароу, с 29 години по-млада от него, а след това за Барбара Маркс. Ава никога повече не застава пред олтара.

Испания става сцена на някои от най-бурните епизоди в техните отношения. През 1950 година, година преди сватбата, Ава пътува до Коста Брава за снимките на филма „Пандора и Летящият холандец“, където има афера с тореадора Марио Кабре. Франк твърди, че никога няма да ѝ прости това, и наистина не ѝ прощава. Воден от силна ревност, той пристига в Барселона, за да я види. Три години по-късно, когато бракът им вече е в разпад, той отново я последва в Мадрид, където тя решава да прекара Коледните празници. През 1955 година Ава окончателно се премества в испанската столица, която остава неин дом за повече от десетилетие.

Разводът обаче не слага край на тяхната история. Те поддържат контакт през десетилетията, а Ава признава в мемоарите си, че тази любов никога не е угаснала: „Превърнахме се във вечни любовници. Завинаги. Усещах, че каквото и да се случи, винаги ще се обичаме.“

Синатра продължава да ѝ изпраща рози всяка година за рождения ѝ ден. Когато Ава умира през 1990 година, той не присъства на погребението, за да избегне медийния шум, но изпраща цветя с картичка и последни думи: „С цялата ми любов, Франсис“.