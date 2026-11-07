Повдигнаха обвинения на бившия президент на Парагвай Сантяго Пеня

П рокуратурата на Парагвай повдигна днес обвинения срещу бившия президент Сантяго Пеня и поиска той да бъде задържан под стража заради предполагаемата му отговорност за скандала около банка „Уено“. Случаят доведе до отстраняването му от поста вчера след протести на измамени вложители, предадоха световните агенции.

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„Прокуратурата внесе обвинителен акт срещу бившия президент Сантяго Пеня“, съобщи прокурорът Нанси Саломон на пресконференция. Тя добави, че обвиненията срещу него са за „злоупотреба с доверие и управление с лична облага“.

Paraguay's former president Santiago Peña appeared before prosecutors in Asuncion, where he was charged with breach of trust and administration for personal gain https://t.co/5ZH4oPcsoV https://t.co/nbwQaL5rTO — Reuters (@Reuters) November 7, 2026

Освен това прокуратурата поиска задържането под стража и замразяване на имуществото на Пеня, както и на бившия президент на Централната банка на Парагвай Карлос Карвальо, срещу когото са повдигнати същите обвинения, поясни Соломон.

Пеня е консерватор и беше президент на Парагвай от 2023 г. Той е близък съюзник на Вашингтон и трябваше да остане на поста си до 2028 г., но Сенатът на парагвайския парламент единодушно го призна за виновен в „лошо изпълнение на служебните задължения“ във връзка с краха на банката „Уено“.

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Банковата криза, която бързо прерасна в политическа, избухна във вторник, когато Централната банка на Парагвай постави под специален надзор заради неплатежоспособност „Уено“, която беше бързо развиваща се през последните години онлайн банка. Намесата на Централната банка доведе до замразяване на депозитите на близо 3 милиона души. Това е почти половината от населението на страната. Засегнати са също предприятия, институции и пенсионни фондове.

Задържан вчера заради предполагаемото си участие в кризата, Пеня се яви днес в главната прокуратура в Асунсион, за да даде показания. Той беше разпитан в рамките на започналото в четвъртък срещу него разследване по подозрения за злоупотреба с доверие, търговия с влияние и измамно управление с цел лична облага.

След отстраняването му от поста в петък Сантяго Пеня беше поставен под домашен арест, а впоследствие преместен във военно поделение от съображения за сигурност.

Новият президент Педро Алиана заяви пред Сената, който го утвърди на поста, че онези, които преминават през изключително труден период заради финансовия хаос в страната, ще бъдат напълно обезщетени.