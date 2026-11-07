МВнР: Няма данни за пострадали българи при атаката в центъра на Краков

К ъм момента няма данни за пострадали български граждани по време на атаката, извършена на централния площад в полския град Краков. Информацията беше потвърдена от посолството на Република България във Варшава, съобщава БНТ.
Шест жертви и 15 ранени при стрелба на централния площад в Краков
Според официалното съобщение, българската дипломатическа мисия поддържа постоянен контакт с местните власти в Полша, за да следи отблизо развитието на ситуацията след инцидента.
От посолството допълват, че имат готовност да окажат незабавно консулско съдействие на български граждани при необходимост.