Реджеп Ердоган призова Доналд Тръмп за дипломатически мир с Иран

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган е заявил в телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, че Анкара ще продължи усилията си за постигане на мир и че напрежението между Иран и САЩ трябва да бъде разрешено чрез дипломация. Това съобщиха от канцеларията на Ердоган, предаде Ройтерс.
Според официалното съобщение Ердоган е подчертал пред Тръмп, че Турция ще продължи да допринася и за усилията за прекратяване на войната в Украйна.
🔴 Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü. 📌 Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri, İran-ABD gerilimi ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. 📌 Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti.— imlem haber (@imlemhaber) November 7, 2026
Турският държавен глава е акцентирал върху необходимостта от засилване на дипломатическите контакти както с Киев, така и с Москва за постигане на устойчив мир.