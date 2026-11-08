Опасно мръсен въздух в София: Мъгла и миризма на дим над столицата тази нощ

В ъздухът в София през изминалата нощ е бил опасно мръсен, потвърждават данни от няколко независими системи за мониторинг. Това е поредният епизод в хроничния проблем със замърсяването, който засяга столицата през зимните месеци.

Според глобалната платформа за измерване в реално време AQICN, цитирана от "24 часа" нивата на замърсяване в центъра на града са били определени като „много нездравословни“. Данните се потвърждават и от платформата QRAir, която също е отчела високи стойности.

Проблемът беше усетен осезаемо и от жителите на столицата. В социалните мрежи мнозина споделиха, че въздухът е „задушен и не се диша“, като описват миризма, подобна на тази от голям пожар.

Допълнително усещането за мръсен въздух се засилваше от гъста мъгла, която, според свидетелства на граждани, е нарушила видимостта в различни части на града.

За пореден път основен виновник за високите нива на фини прахови частици (ФПЧ) през зимния сезон е отоплението на твърдо гориво. Според наличните данни, то е отговорно за около 60% от емисиите на ФПЧ в града през зимата.

Проблемът обаче е и системен, дълбоко обвързан с географските особености на София. Разположението на столицата в котловина с недостатъчна естествена вентилация, в комбинация с характерните за студените месеци температурни инверсии, създава условия за задържане на замърсителите в приземния атмосферен слой.

Към тези фактори се прибавя и повишеният трафик в работните дни, който допълнително утежнява ситуацията. Така комбинацията от битово отопление, автомобили и неблагоприятни метеорологични условия превръща софийския въздух в повтарящ се и предвидим риск за здравето на гражданите.