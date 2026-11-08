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Връщане в Тъмните векове: Как пациентски лъжи съсипват медицината

Едно на пръв поглед лично решение в лекарския кабинет има потенциала да допринесе за глобална здравна катастрофа

Надежда Неменски Надежда Неменски

8 ноември 2026, 07:01
Връщане в Тъмните векове: Как пациентски лъжи съсипват медицината
Източник: iStock/GettyImages

Н ово проучване разкрива, че близо 30% от американците съзнателно преувеличават или лъжат за симптомите си, за да получат рецепта за антибиотици. Тази тревожна тенденция подхранва глобалната криза с антибиотичната резистентност, която заплашва да върне съвременната медицина десетилетия назад.

Едно на пръв поглед лично решение в лекарския кабинет има потенциала да допринесе за глобална здравна катастрофа. Според ново проучване, обхванало 959 възрастни в САЩ и цитирано от New York Post, повече от един на всеки четирима американци признава, че е подвеждал лекаря си с цел да му бъдат предписани антибиотици. Това поведение е пряк двигател на антимикробната резистентност – един от най-сериозните здравни проблеми на 21-ви век.

Анализът на данните показва, че повечето случаи (65.7%) са свързани със симптоми на настинка като кашлица или болки в гърлото – състояния, които най-често се причиняват от вируси и не се повлияват от антибиотици. Над 40% от призналите са преувеличавали симптомите си – например, твърдейки, че кашлицата продължава две седмици, вместо само една. Около 7% са лъгали за наличието на симптоми, като например фалшива температура, а над половината са използвали и двата метода.

Мотивацията зад това поведение е комплексна. Според проучването, най-честите причини са желанието за бързо облекчаване на страданието, натискът за връщане на работа или към други отговорности, както и стремежът пациентите сами да контролират медицинските си решения. „Хората изпитват неприятни симптоми и имат силното усещане, че антибиотиците са единственото нещо, което може да им помогне“, коментира авторът на изследването Алистър Торп.

Изследването установява също, че по-младата възраст, усещането, че лекарите не приемат симптомите сериозно, и убеждението, че антибиотичната резистентност е измислица, са фактори, свързани с по-голяма вероятност от подобно поведение.

Това индивидуално поведение е част от много по-голям проблем – антимикробната резистентност, която е заплаха за общественото здраве още от откриването на пеницилина. Неправилната и прекомерна употреба на антибиотици позволява на резистентните бактерии да оцелеят и да се размножават, правейки лекарствата все по-малко ефективни. Бившият британски премиер Дейвид Камерън веднъж предупреди: „Ако не успеем да действаме, ни очаква почти немислим сценарий, в който антибиотиците вече не работят и сме върнати обратно в тъмните векове на медицината“.

Според наличните данни, над един милион смъртни случая годишно в световен мащаб вече са свързани с антимикробна резистентност, като се очаква до 2050 г. този брой да достигне почти два милиона годишно. Редица бактериални инфекции, включително тези, причинени от MRSA (метицилин-резистентен Staphylococcus aureus), някои щамове на Е. коли, както и бактериите, отговорни за туберкулоза и гонорея, вече са развили резистентност към определени антибиотици.

В резултат на това лекарите са принудени да прибягват до по-силни, по-скъпи или по-токсични медикаменти. В някои региони болници вече са изправени пред дилемата дали да провеждат лечение на ракови заболявания поради високия риск от инфекции с резистентни на антибиотици бактерии, които могат да бъдат фатални за пациенти с отслабен имунитет.

Авторите на проучването подчертават, че целта им не е да обвиняват пациентите или да насърчават недоверие от страна на лекарите. Вместо това те призовават за по-добра комуникация. „Как клиницистите могат да обяснят на пациентите колко е важно да не се предписват антибиотици, когато те няма да бъдат ефективни, и как пациентите могат да общуват по начин, който отговаря на техните притеснения и нужди?“, пита риторично старшият автор Анджела Фагерлин, очертавайки ключовото предизвикателство пред съвременното здравеопазване.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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