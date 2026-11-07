Световни лидери изразяват съболезнования и солидарност с Полша след стрелбата в Краков

П олша не е сама, заяви дипломат номер едно на ЕК Кая Калас във връзка с нападението в Краков, при което стрелец уби най-малко петима души и рани десетки. Калас определи атаката като трагедия.
The tragic loss of life in the shooting in Kraków is a tragedy that will be felt far beyond Poland. I have conveyed my heartfelt condolences to @sikorskiradek. My thoughts are with the victims and their families and the first responders. Poland’s strength lies in the resilience of its people. In this moment of grief, Poland does not stand alone.— Kaja Kallas (@kajakallas) November 7, 2026
„Трагичната загуба на човешки животи при стрелбата в Краков е една трагедия, чиито последици ще се почувстват далеч извън пределите на Полша. Изразих най-искрените си съболезнования на външния министър на Полша Радослав Шикорски. Мислите ми са с жертвите, техните семейства и служителите на спешните служби, отзовали се на място. Силата на Полша се крие в нейната устойчивост. В този момент на траур Полша не е сама“, написа Калас в Екс.
A shocking crime in Kraków. On behalf of the Ukrainian people, and personally, I extend my sincere condolences to the families and loved ones of the victims. There can be no justification for this attack, and we trust the perpetrator will face justice. We wish strength and a speedy recovery to the injured and to everyone affected by this tragedy. Ukraine stands in solidarity with Poland and the Polish people. People have the right to safety.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2026
Украинският президент Володимир Зеленски също изказа съболезнования към семействата и близките на жертвите на нападението в полския град Краков.
Атаката бе извършена в следобедните часове в района на Главния пазарен площад в центъра на града. По данни на полицията нападателят е подкарал автомобила си насред хората на площада и е започнал да стреля през прозореца по тях на случаен принцип с дългоцевно оръжие. По последни данни загиналите са петима, а ранените са над 10 души. Нападателят е бил прострелян от полицаи на място и е откаран в болница.
Шест жертви и 15 ранени при стрелба на централния площад в Краков
„Шокиращо престъпление в Краков. От името на украинския народ, както и от свое име, изразявам искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите“, написа Зеленски в социалната мрежа Екс.
„Не може да има оправдание за тази атака и вярваме, че извършителят ще бъде предаден на правосъдието. Пожелаваме сила и бързо възстановяване на ранените и на всички, засегнати от тази трагедия. Украйна изразява солидарност с Полша и полския народ. Хората имат право на безопасност“, добави украинският лидер.