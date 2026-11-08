Всички стоки и услуги поскъпват: Инфлацията за октомври е 6,1%

П редварителната оценка на инфлацията в България за октомври е 6,1%, което продължава да бъде високо ниво. Основен двигател за поскъпването остават енергоизточниците, които оказват пряко влияние върху цените на транспорта и редица други стоки и услуги.

Данните бяха коментирани от председателя на Националния статистически институт (НСИ) доц. Атанас Атанасов в ефира на предаването „Събуди се“ по NOVA. Той поясни, че статистиката следи малко над 860 различни стоки и услуги, групирани в 13 групи, като всички те отчитат увеличение.

Според доц. Атанасов най-голямо увеличение се наблюдава в сферата на транспорта – с близо 30%. Това е пряко следствие от поскъпването на горивата. „Основният фактор за тази инфлация са горивата“, обясни той, като допълни, че България очевидно е силно зависима от енергоизточниците, което се отразява на цялостната икономика.

При хранителните стоки също има поскъпване, но там влияние оказва и т.нар. сезонност. „В различните части на годината едни плодове, зеленчуци и хранителни стоки поевтиняват, а в други части на годината, цените им се покачват“, уточни председателят на НСИ.

Високата инфлация не е само български феномен. Доц. Атанасов посочи, че много държави в еврозоната се сблъскват със същия проблем. „Освен Литва, държави като Франция и Гърция имат инфлация над 5%, която е близка до тази в България“, отбеляза той, подчертавайки, че това е обща тенденция, задвижвана от цените на енергията.

Въпреки това, съществуват и местни специфики. Запитан за случаи, в които определени стоки у нас са по-скъпи, отколкото в съседна Гърция, експертът коментира, че „на пазара винаги има аномалии“. Според него те се случват, когато пазарът не е регулиран и не действа достатъчно ефективно, което предполага наличието на „проблем по цялата верига“.

Въпреки настоящата ситуация, прогнозата за следващата година е умерено оптимистична. „Следващата година не ни очаква голямо увеличение на инфлацията“, прогнозира доц. Атанасов. Той отбеляза, че макар и на високо ниво, цените на горивата са се успокоили през последния месец и поне са спрели да се покачват.

Окончателните и по-подробни данни за инфлацията през октомври ще бъдат публикувани от Националния статистически институт на 16 ноември. Те ще дадат по-пълна картина за движението на потребителските цени в страната.