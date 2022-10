"Божията ръка" на Марадона отива на търг

Т опката, която Диего Марадона използва, за да вкара прословутия си гол „Божията ръка“ за Аржентина срещу Англия през 1986 г., ще бъде продадена следващия месец на търг и може да достигне до £3 милиона.

Наддаването ще започне на 16 ноември, но бъдещите купувачи могат да се регистрират онлайн от 28 октомври, каза базираната в Лондон аукционна къша Graham Budd Auctions. Тя добави, че очаква топката да бъде продадена за £2,5-£3 милиона (до $3,4 милиона).

„Имайки предвид историята около топката, очакваме този лот да бъде изключително популярен, когато излезе на търг“, отбеляза в специално изявление Греъм Бъд, мениджърът на аукционната къща.

