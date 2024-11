Осъмниха се, че Кейт Мидълтън е била болна от рак

Б орбата на Кейт Мидълтън с рака е в центъра на нова дива конспирация.

42-годишната принцеса на Уелс заяви, че не е болна от рак през септември, шест месеца след като потвърди, че се подлага на химиотерапия заради диагнозата си.

Въпреки това конспираторите предполагат, че Мидълтън може изобщо да не е имала рак. Теориите сочат към казаното в репортаж от септември на старши кралския редактор Рианън Милс.

„През март принцесата потвърди, че след коремна операция са открити предракови клетки и че ще трябва да премине курс на превантивна химиотерапия“, казва Милс тогава.

Изразът „предракови клетки“ породи съмнения относно състоянието на Мидълтън - особено заради уважаваната репутация на Милс в британските медии.

Според Daily Beast Милс е член на т.нар. кралска рота - квазиофициална група кралски журналисти, работещи за британски медии, които често си сътрудничат с двореца.

Дворецът обаче така и не коригира частта за „предраковите клетки“ в доклада на Милс, като по този начин дава вяра на теориите за Мидълтън.

Лекар заяви пред Daily Beast: „Или имате предракови клетки, или имате рак, двата термина не са взаимозаменяеми“.

Британската коментаторка Нариндер Каур е сред тези, които обръщат внимание на конспирацията за рака.

Каур пише в X: „Не знам дали е имала рак или предракови клетки. Но така или иначе... бях атакувана по най-зверския начин. Само защото попитах защо изглежда състарена. Само това.“

I don't know if she had cancer or pre cancer cells.

But either way...I've been attacked in the most vicious way.

Just because I asked why she looked aged. Just THAT



