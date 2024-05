След смъртта на първия пациент: Трансплантациите от прасе на човек се осъждат като "жестоки и опасни"

О рганизацията за защита на правата на животните PETA осъди използването на животински органи при трансплантация на хора, след като първият в света жив реципиент на генетично модифициран свински бъбрек почина само няколко седмици след трансплантацията на органа.

(Във видеото може да научите повече за: Първа трансплантация на бъбрек от прасе на жив човек)

На 16 март 62-годишният Ричард "Рик" Слейман получава генетично модифицирания орган в болницата Mass General като последна мярка за лечение на бъбречно заболяване в последен стадий. Бъбрекът, доставен от биотехнологичната компания eGenesis, е взет от донорско прасе, което е генетично модифицирано с помощта на технологията CRISPR-cas9, за да се подобри съвместимостта му с човешкия организъм.

Трансплантацията беше отбелязана като "исторически крайъгълен камък" в медицинските изследвания, който, както се надяват експертите, ще направи трансплантацията на органи по-лесно достъпна в бъдеще. Не всички обаче са съгласни с използването на животни в тази технология.

"Никога не е имало повод за празненство", заяви в изявление старши мениджърът по научна политика на организацията "Хора за етично отношение към животните" (ПЕТА) Джулия Бейнс.

"Както научихме от предишни неуспешни трансплантации на сърце на бабуин и други приключения, при които органи на друг вид - считани за произведени само за хора - са били взети заедно с живота на животното за процедури, които водят до смъртта и на човешкия реципиент", споделя Бейнс.

На 11 май главната болница в Масачузетс съобщава, че Слаймън е починал, въпреки че няма индикации, че смъртта му е резултат от скорошната му трансплантация.

Въпреки че Слайман е първият жив реципиент на бъбрек от генетично модифицирано прасе, той в никакъв случай не е първият, който получава орган от друго животно. През август 2023 г. лекари от Медицинския факултет на Университета на Алабама в Бирмингам (University of Alabama at Birmingham Heersink School of Medicine) трансплантират модифицирани свински бъбреци на пациент в мозъчна смърт, за да демонстрират как тези органи могат да функционират точно като човешките за определен период от време. За подобен случай е съобщено две години по-рано, през септември 2021 г.

"Никой подобен експеримент не е бил успешен, въпреки че се шуми около него, а г-н Слайман е третият човек, който умира след трансплантация на свински орган. Безброй животни са убити по ужасяващ начин в навечерието на такива процедури, отразявани с ентусиазъм от медиите, които включват третиране на живи, чувстващи същества като обикновени складове, през които експериментаторите да се разхождат", казва Бейнс.

За семейството на Рик Слаймън обаче процедурата е осигурила още седем седмици живот на любимия им човек.

"Изключително сме благодарни на екипа, който се грижи за него в болниците Massachusetts General Hospital и Mass General Brigham, особено на д-р Уилямс, д-р Кавай и д-р Риела, които наистина направиха всичко възможно, за да дадат втори шанс на Рик", казва семейството на Слайман в изявление.

"Огромните им усилия, довели до ксенотрансплантацията, дадоха на семейството ни още седем седмици с Рик, а спомените, създадени през това време, ще останат в умовете и сърцата ни. Семейството ни е дълбоко натъжено от внезапната кончина на любимия ни Рик, но се утешава, знаейки, че той е вдъхновил толкова много хора", казва още семейството.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase