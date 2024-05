Мъжът, на когото беше трансплантиран модифициран свински бъбрек, почина

П ървият в света пациент с трансплантиран свински бъбрек почина почти два месеца след операцията, съобщиха Асошиейтед прес и ДПА.

Трансплантацията беше извършена на 16 март в Масачузетската обща болница в Бостън. Пациентът Ричард Слейман беше в последен стадий на бъбречно заболяване.

Операцията е крайъгълен камък в ксенотрансплантацията - трансплантацията на органи или тъкани от един вид на друг, като потенциално решение на световния недостиг на органи, казаха тогава от болницата.

Смъртта на Слеймън не е свързана с трансплантацията, заявиха от болницата. Те добавиха, че са натъжени от кончината му и изказаха съболезнования на семейството.

Свински бъбреци преди това са трансплантирани на донори с мозъчна смърт. Двама души са получили сърца от прасета, но са починали до месеци.

Слейман е претърпял трансплантация на бъбрек през 2018 г., но миналата година той е трябвало отново да премине на диализа. Когато са се появили усложнения от нея, лекарите са предложили експерименталната операция.

