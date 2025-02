Орбан: Русия ще бъде реинтегрирана в световната икономика след края на войната в Украйна

Р усия ще бъде "реинтегрирана" в световната икономика и в европейската енергийна система след постигането на мирно споразумение, с което да се сложи край на войната в Европа, заяви унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс.

"Ако президентът на САЩ дойде и установи мир, ако се стигне до споразумение, аз мисля че Русия ще бъде реинтегрирана в световната икономика… в европейската система за сигурност и дори и в икономическата и енергийната система, което ще даде голям тласък на унгарската икономика", каза Орбан в интервю за унгарското държавно радио.

