Орбан заплаши да блокира санкциите на ЕС срещу Русия

У нгарският премиер Виктор Орбан заплаши да блокира удължаването на санкциите на ЕС срещу Русия, ако Брюксел не помогне за възобновяването на спрените от първи януари доставки на руски газ през Украйна, предаде Ройтерс.

Киев спря транзита на руски газ през своя територия след изтичането на срока на договора му с Москва и отказа да преговаря за ново споразумение.

ORBÁN THREATENS EU SANCTIONS VETO OVER RUSSIAN GAS TRANSIT.



Hungarian PM Viktor Orbán warned he will block EU sanctions on Russia in six months if Ukraine doesn’t resume Russian gas transit.



Hungary only backed the latest sanctions after securing an EU pledge on transit ⬇️ pic.twitter.com/HmIuA5UinJ