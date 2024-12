Орбан: Киев отказа прекратяване на огъня и размяна на затворници с Русия

У нгарският министър-председател Виктор Орбан, който председателства Съвета на ЕС до края на декември, заяви днес, че украинският президент Володимир Зеленски е отказал предложение за прекратяване на сраженията с Русия по време на предстоящите празници, предаде Франс прес.

Зеленски разкритикува Орбан, че е обсъдил войната с Путин

„Предложихме прекратяване на огъня по Коледа и обхватна размяна на затворници. Жалко, че президентът Зеленски днес категорично отказа и изключи това. Направихме всичко по силите си“, написа Орбан в социалната мрежа „Екс“.

At the end of the Hungarian EU Presidency, we made new efforts for peace. We proposed a Christmas ceasefire and a large-scale prisoner exchange. It’s sad that President @ZelenskyyUa clearly rejected and ruled this out today. We did what we could! https://t.co/17f4tXJEsc