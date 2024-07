Орбан хвали Тръмп като „човек на мира“, твърди че Байдън вероятно ще загуби изборите

М инистър-председателят на Унгария Виктор Орбан на практика подкрепи Доналд Тръмп за президент. В навечерието на срещата на върха на НАТО тази седмица той разкритикува САЩ, че водят "военна политика" в Украйна, а не стратегия за постигане на мир.

Орбан противопостави политиката на САЩ на това, което той определи като надежден "мирен план" от страна на Китай. Унгарският лидер се срещна наскоро с Владимир Путин и укрепи връзките си с руския автократ като практическа необходимост по време на войната.

В интервю в неделя Орбан коментира обширно Тръмп и политиката на САЩ, като прогнозира, че има "много, много голям шанс" президентът Джо Байдън да не бъде преизбран и определи това като положителен резултат.

"Сигурен съм, че промяната би била добра за света", каза Орбан, като предупреди, че не иска да се намесва прекалено много в американските избори - въпреки че прави точно това.

Орбан, който се ползва с широко недоверие от страна на колегите си европейски лидери заради проруските си възгледи и автократичните си наклонности, похвали Тръмп като "самобитен човек", който има "различен подход към всичко".

"Вярвам, че това ще бъде от полза за световната политика", каза Орбан и добави за Тръмп: "Той е човек на мира. По време на четиригодишния си мандат той не инициира нито една война и направи много, за да създаде мир в стари конфликти в много сложни райони на света."

