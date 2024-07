Орбан: Не съм в позиция да посреднича между Украйна и Русия

У нгарският премиер Виктор Орбан днес заяви, че не е в позиция да посредничи в преговори между Украйна и Русия, след като медии съобщиха, че ще пътува до Москва, за да се срещне с руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс.

Орбан, критик на западната военна помощ за Украйна, който е в най-топли отношения с Путин от всички лидери на ЕС, заяви, че фактът, че Унгария в момента е ротационен председател на блока, не му дава правомощия да преговаря от негово име.

"Нямам нужда от такива правомощия, тъй като не представлявам каквото и да било", заяви тази сутрин Орбан в редовното си радиоинтервю, без да каже дали ще пътува до Москва по-късно през деня.

Борел: Орбан няма мандат от ЕС за посещение в Русия

"Всичко, което правя, е, да посещавам места, където има война или заплаха от война, застрашаваща Европейския съюз и Унгария, или криеща негативни последици за тях, и да задавам въпроси", добави той.

След съобщенията в медиите от вчера за посещението на Орбан, Шарл Мишел, председател на Съвета на лидерите на ЕС, заяви в социалните мрежи, че "ротационното председателство на ЕС няма правомощия да разговаря с Русия от името на ЕС".

