"Мисия за мир" - Путин към Орбан: При всички случаи се радвам да Ви видя

Руският президент Владимир Путин каза днес на унгарския премиер Виктор Орбан, че е готов да обсъди нюансите на мирните му предложения за прекратяване на войната в Украйна, предаде "Ройтерс".

"Със сигурност знаете за моето изказване пред ръководството на нашето външно министерство неотдавна в Москва. Там изложих нашата позиция за възможното мирно уреждане. Разбира се, че съм готов да обсъдя с вас нюансите", посочи Путин, цитиран от ТАСС.

"За съжаление имаме голям спад в нашия стокообмен", отбеляза руският президент пред унгарския премиер и добави: "Като цяло има върху какво да се работи, а има и съвместни проекти."

"При всички случаи се радвам да Ви видя и има за какво да си поговорим", добави той.

Путин, който посрещна днес Орбан в Кремъл, заяви, че е готов да изслуша позицията на унгарския премиер за Украйна, като поиска от него да го запознае с мнението и на другите европейски партньори.

"Разчитам, че ще ме запознаете с вашата позиция, с позицията на европейските ви партньори", отбеляза руският президент.

Путин, който отбеляза, че Унгария в момента е поела ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, направи тези коментари преди разговорите в Кремъл между двамата лидери.



Орбан каза на Путин, че иска двамата да обсъдят въпроси, които са важни за Европа.

"Унгария скоро ще се превърне в последната европейска страна, която може да говори с всички", каза унгарският премиер, цитиран от агенция РИА Новости.

Орбан нарече сегашната среща с Путин специална, посочва ТАСС.

"Много съм Ви благодарен, че дори в такива тежки условия се съгласихте да ме приемете", обърна се унгарският премиер към руския лидер.

При необходимост двамата лидери ще разговарят на четири очи, но засега ще проведат преговори в широк формат, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Сега преговорите продължават както започнаха. Отначало ще поговорят с участието на делегациите, а после беседата ще продължи по време на работен обяд. Ако лидерите сметнат за необходимо те винаги могат да се уединят и да разговарят на четири очи", допълни говорителят.

"Те ще разговарят, колкото е необходимо, но смятам, че най-малко два-три часа", посочи той.

„С тази среща унгарското председателство приключва, преди да е започнало“, заяви един от дипломатите на ЕС пред "Ройтерс".

„Изглежда, че Унгария не е разбрала ролята си /.../ Скептицизмът на държавите членки на ЕС за съжаление беше оправдан - става дума за насърчаване на интересите на Будапеща“, каза той.

Водещият дипломат на ЕС Жозеп Борел заяви днес, че Орбан не представлява Европейския съюз „по никакъв начин“. Премиерът на Финландия Петери Орпо описа съобщенията за визитата като тревожни.

Viktor #Orbán has arrived in Moscow to meet #Putin, — spokesperson



According to the #EU leader on foreign policy Josep Borrell, Orbán's visit doesn't align with the EU's policy on relations with #Russia.



"EUCO positions on Russian war against #Ukraine exclude official contacts… pic.twitter.com/sypVqxfY2y — UATV English (@UATV_en) July 5, 2024

Орбан заяви, че признава, че няма правомощия да преговаря от името на ЕС, но че мирът не може да бъде постигнат „от удобното кресло в Брюксел“.

„Не можем да седим и да чакаме войната да свърши като по чудо“, написа той в X.

Унгарският министър-председател Виктор Орбан каза, че продължава мисията за мир с посещението си в Москва, само няколко дни след разговорите с украинския президент Володимир Зеленски в Киев.

Viktor Orbán has arrived in Moscow to meet war criminal Putin. #StandWithUkraine When the Hungarian PM was last in Moscow for a "peace mission", three weeks later the Russians full-scale invasion Ukraine. pic.twitter.com/HVEtF82gFk — Denes Torteli 🇪🇺🇭🇺🇺🇦 (@DenesTorteli) July 5, 2024

„Мисията за мир продължава. Втора спирка: Москва“, написа Орбан в X.

„Политиката на умиротворяване няма да спре" руския президент, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в отговор на решението на Орбан да се срещне с Путин.

„Само единството и решителността ще проправят пътя към всеобхватен, справедлив и траен мир в Украйна“, написа тя в X.

Орбан пристигна по-рано в Москва, за да се срещне с Путин, като си навлече упреци от колегите си лидери от ЕС и предупреждение, че не говори от името на Европейския съюз.

* Във видеото: Виктор Орбан: Украйна вече не е суверенна държава

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase