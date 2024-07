POLITICO: Виктор Орбан се провъзгласи за президент на Европа

О ткакто Будапеща пое ротационното председателство на ЕС миналата седмица, унгарският лидер Виктор Орбан предприе множество посещения с дипломатическа цел, предава Politico.

От Киев, за да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, до Москва, за да проведе разговор с руския лидер Владимир Путин, и накрая до Пекин за визита със Си Дзинпин, унгарският министър-председател изпълни главозамайваща програма за глобална дипломация, която според него има за цел да донесе мир на Украйна.

(Видеото е архивно: Столтенберг: Орбан е информирал НАТО преди посещението си в Русия)

Но пътуването на Орбан накара президентите на европейските страни да извърнат очи, а шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и шефът на Европейския съвет Шарл Мишел критикуваха унгарския лидер.

Конфликтът започна в социалните мрежи миналия вторник, втория ден от шестмесечното унгарско председателство на Съвета на ЕС, с един видеоклип, който нарочно представяше Орбан като човек с мисия.

Грандиозен кортеж, надуващ сирени и мигащ със сини и червени светлини на път "за мир". Драматична музика, кадри в стил екшън филм и - 2100 км по-късно, в столицата на Украйна - се появи човекът, който твърди, че може да предотврати световна война.

Музиката става все по-силна, когато пристига в президентския дворец в Киев. Орбан седна с украинския президент Зеленски за "три часа преговори", които завършиха с усмивки и от двете страни и пресконференция с ръкостискане.

Виктор Орбан отиде в Москва за разговори с руския лидер Владимир Путин.

We are patriots who passionately love their countries. We are patriots who want a strong European cooperation for the sake of our nations. We are #PatriotsforEurope! pic.twitter.com/j7ipcuan3y