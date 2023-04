Алек Болдуин е оправдан, отговорничката за оръжията - не

П рокуратурата на щата Ню Мексико няма да оттегли обвиненията срещу Хана Гутиерес Рийд - отговорничката за оръжията на снимачната площадка на уестърна "Ръжда" (Rust), свързани с фаталния инцидент с операторката Халина Хъчинс, съобщават световните осведомителни агенции.

Според източници, цитирани от Ройтерс, обвиненията срещу Рийд остават, въпреки че по-рано стана ясно, че тези срещу Алек Болдуин, който произведе фаталния изстрел, ще отпаднат.

Адвокатите на актьора първи съобщиха за свалянето на обвиненията срещу клиента им, който е и продуцент на филма - рязък обрат за Болдуин, който само преди няколко месеца го грозеше опасността от лишаване от свобода, отбелязва Асошиейтед прес.

Адвокатите на Хана Гутиерес Рийд на свой ред казаха, че очакват тя да бъде оправдана напълно в рамките на съдебния процес.

"Истината за случилото се ще излезе наяве и въпросите, на които отдавна търсим отговори, ще бъдат изяснени", се казва в изявлението на адвокатите Джейсън Боулс и Тод Булиън.

По-рано през годината беше оповестено, че прокуратурата на Ню Мексико е обвинила Алек Болдуин в непредумишлено убийство заради произведения от него изстрел на снимачната площадка на уестърна "Ръжда" през октомври 2021 г., който уби операторката Халина Хъчинс и рани режисьора Джоел Соуза.

Болдуин пледира невинен. Ако се беше признал за виновен, актьорът можеше да получи до 18 месеца зад решетките.

През есента на 2022 г. Алек Болдуин постигна споразумение със семейството на загиналата операторка, че няма да повдига обвинения в убийство. Въпреки това тогавашният прокурор на Ню Мексико Мери Кармак-Алтуис заяви, че споразумението няма да повлияе на окончателното решение дали да бъдат повдигнати наказателни обвинения срещу Болдуин.

Новите прокурори обаче решиха, че ще отхвърлят обвинението в непредумишлено убийство срещу Алек Болдуин за фаталната стрелба, намеквайки за нови разкрития в разследването.

Същевременно те предупредиха, че Болдуин не е освободен от отговорност.

Последващо разследване ще остане активно, а обвинението в непредумишлено убийство срещу Хана Гутиерес Рийд, отговорник за оръжията, остава непроменено, според изявлението на прокурорите Кари Мориси и Джейсън Луис.

