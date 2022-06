Противоречиво: Алек Болдуин ще интервюира Уди Алън

А лек Болдуин обяви, че ще интервюира противоречивия режисьор Уди Алън.

Холивудската звезда сподели в публикация в Instagram, че ще проведе интервю на живо в Instagram с Алън, който е обвинен от осиновената си дъщеря Дилън Фароу в сексуално насилие над деца.

Изпреварвайки критиките, които този ход може да предизвика, Болдуин написа под публикацията: „Позволете ми да кажа преди това, че имам НУЛEВ ИНТЕРЕС към нечии оценки.“

64-годишният актьор продължи: „ОЧЕВИДНО съм някой, който има свои собствени убеждения и не ми пука от чужди спекулации. Ако смятате, че процесът трябва да бъде показан чрез документален филм на HBO, това е ваши проблем."

Болдуин има предвид „Алън срещу Фароу“, документален сериал на HBO от четири части от Кърби Дик и Ейми Зиринг, който изследва връзката на режисьора с актрисата Мия Фароу и обвиненията в сексуално посегателство от осиновената им дъщеря Дилън Фароу през 1992 г.

Алън категорично отрече, че е малтретирал Дилън и досега не е бил обвиняван. Той твърди, че Мия е подмамвала Дилън да отправи обвинения срещу него като отмъщение за връзката му с осиновената ѝ дъщеря Сун-И Превин.

Alec Baldwin announces that he will be interviewing Woody Allen on Instagram Live this Tuesday, while also voicing his support for the director:



“I am OBVIOUSLY someone who has my own set of beliefs and COULD NOT CARE LESS about anyone else’s speculation... I love you, Woody.” pic.twitter.com/op2SeDeSBR