Заведоха ново дело срещу Алек Болдуин

Н ов иск е подаден срещу американския актьор Алек Болдуин и продуцентите на филма "Ръжда" (Rust), при чиито снимки през 2021 г. фатално бе простреляна операторката Халина Хъчинс, съобщиха Фокс нюз и Дедлайн.

Искът е от внесен от трима членове на снимачния екип, които са станали свидетели на смъртта на кинооператорката. Те настояват за компенсации от продуцентите, сред които е и Болдуин.

Звукът от изстрела в малката църква е бил оглушителен, в резултат на което ищците са получили травми, се посочва в иска. След фаталната стрелба те временно са загубили слух и са пострадали от "вибрационен шок".

Освен това те твърдят, че след инцидента продуцентите не са им предложили прегледи, нито медицински услуги, свързани с емоционалното и психическото им здраве. Ищците сами са потърсили помощ, за да се справят с проблеми като безсъние, безпокойство, депресия и посттравматично разстройство след инцидента.

Миналия месец Болдуин и жената, отговаряла за оръжията по време на снимките на уестърна, бяха обвинени в убийство по непредпазливост на операторката Халина Хъчинс, която почина малко след като беше ранена по време на снимки в ранчо в покрайнините на Санта Фе през октомври 2021 г. И двамата пледираха, че са невинни по обвинението.