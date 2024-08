Камала Харис даде първото си голямо телевизионно интервю, очерта приоритетите си

В ицепрезидентката на САЩ Камала Харис даде първото си голямо телевизионно интервю, след като прие номинацията на Демократическата партия за кандидат-президент на изборите през ноември. В интервю за СиЕнЕн (CNN), заедно с кандидата за вицепрезидент Тим Уолз, Камала Харис защити отстъплението от някои от по-либералните си позиции, като настоя, че „ценностите ѝ не са се променили“, дори когато „търси консенсус“, информира Асошиейтед прес.

Седейки заедно с кандидата за вицепрезидент Тим Уолз, който е губернатор на Минесота, Харис беше попитана за промените в политиките ѝ през годините, по-конкретно за отстъпленията ѝ по отношение на хидравличния фракинг и декриминализирането на незаконното преминаване на границата.

Камала Харис събра половин милиард долара за предизборната си кампания само за месец

„Мисля, че най-важният и най-значим аспект на моята политическа перспектива и решения е, че моите ценности не са се променили“, отговори Харис.

Интервюто с Дана Баш от СиЕнЕн даде на Харис възможност да се опита да потуши критиките, че избягва неконтролирана среда, и същевременно ѝ даде възможност да дефинира кампанията си и да изпробва политическите си качества преди предстоящия дебат с бившия президент Доналд Тръмп, насрочен за 10 септември, коментира АП.

