В изненадваща реч: Опра призова американците да изберат истината

Т елевизионната икона Опра Уинфри се появи изненадващо на Националната конвенция на Демократическата партия в своя роден град Чикаго, където призова демократите и независимите избиратели да „изберат здравия разум през глупостта“.

„Нека изберем истината, нека изберем честта, нека изберем радостта. Защото това е най-доброто за Америка“, каза Опра пред аплодиращата я тълпа, съобщи Би Би Си.

Уинфри, която през последните години избягва политическите изяви, предостави част от звездната си подкрепа за кандидата за президент Камала Харис и нейния кандидат за вицепрезидент Тим Уолц от Минесота по време на третата вечер от четиридневната конвенция.

Нейните коментари дойдоха преди Уолц да изнесе речта, с която формално прие номинацията на партията за вицепрезидент.

Бившата водеща на токшоу акцентира върху съобщение за единство, като освен това тактически критикува противниците на Харис и Уолц от Републиканската партия, бившия президент Доналд Тръмп и сенатора от Охайо Джей Ди Ванс.

'Freedom' and 'Kamala Harris' were the words that echoed around the arena as Oprah Winfrey took to the stage at the DNC in Chicago.



The broadcaster made a surprise appearance on stage at the Democratic National Convention and delivered a lively speech.