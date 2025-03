Джулия Фокс шокира с гола рокля на партито след Оскарите (СНИМКИ)

Д жулия Фокс привлече вниманието с провокативен тоалет, вдъхновен от стила на Бианка Сензори, по време на партито на Vanity Fair за Оскарите 2025 в Бевърли Хилс.

35-годишната актриса от "Необработени скъпоценни камъни", която обикновено е известна със смелите си модни избори, този път се появи в мрежеста рокля в телесен цвят, стигаща до глезените. Визията ѝ силно напомняше на спорния тоалет, с който Бианка Ченсори се появи на "Грами" заедно с Кание Уест.

