Мелания Тръмп призова за законопроект за борба с "порното за отмъщение"

П ървата дама на САЩ, която традиционно се дистанцира от политиката, направи рядка публична поява във Вашингтон на 3 март. Тя посети Капитолийския хълм, за да участва в дискусия, свързана с нов законопроект, докато снима документален филм за живота си.

В рамките на това събитие Мелания Тръмп направи първите си публични изявления, свързани с втория мандат на съпруга ѝ, президента Доналд Тръмп. По време на посещението си в Конгреса тя участва в кръгла маса, посветена на "TAKE IT DOWN" – законопроект, насочен към борбата с порнографията за отмъщение и съдържанието, генерирано от изкуствен интелект (deepfake порно).

Законопроектът, предложен от сенаторите Тед Круз (Тексас) и Ейми Клобучар (Минесота), има подкрепа от двете партии и вече е приет в Сената. Участието на Мелания в това събитие представлява промяна в публичния ѝ образ, тъй като тя рядко се ангажира с политически теми.

„Бях окуражена да науча, че сенатор Круз и сенатор Клобучар се обединиха, за да дадат приоритет на този важен въпрос“, заяви тя. Въпреки че подчерта, че присъстващите са предимно републиканци, тя настоя, че „като възрастни можем да поставим децата на Америка преди партийната политика“.

Според информация, публикувана на уебсайта на Тед Круз, законопроектът цели криминализирането на публикуването на интимни изображения без съгласие, включително такива, създадени чрез изкуствен интелект. Освен това той задължава социалните мрежи и онлайн платформите да въведат механизми за премахване на подобно съдържание след подаден сигнал от жертва.

Темата за deepfake порнографията добива все по-голяма популярност, особено след като известни личности като Тейлър Суифт и конгресменката Александрия Окасио-Кортез станаха нейни мишени. Освен това нарастват и тревогите, свързани с детската порнография.

