Свят

Опасност на Халкидики: Евакуират туристи заради пожари, има ли пострадали българи

Според данните на местните издания, сред хората, които е трябвало да бъдат евакуирани, има и чуждестранни туристи

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 юли 2026, 07:29
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Н яколко региона в Северна Гърция бяха обхванати от пожари, което принуди местните служби да активират системата за извънредни ситуации и да наредят предварително извеждане на хора от определени зони на полуостров Халкидики и в околностите на Солун, информират гръцки медии от регионите.

Според данните на местните издания, сред хората, които е трябвало да бъдат евакуирани, има и чуждестранни туристи.

От Генералното консулство на Република България в Солун предоставиха информация за БТА, според която към 22:20 ч. местно време в дипломатическото представителство няма получени сигнали за ранени наши сънародници или за такива, които имат нужда от спешна помощ.

Местните медии в южната ни съседка допълват, че огнището в близост до Неа Каликратия на Халкидики, наложило спешното извеждане на жителите от два квартала, вече е овладяно и локализирано. В акцията по потушаването на пламъците са се включили 45 огнеборци с общо 12 специализирани автомобила, множество доброволци, както и специализирана летателна техника – самолети и хеликоптери.

В същото време регионалният портал „Вория“ предава за друго активно огнище, което е обхванало горски масиви и земеделски площи край град Солун. Гражданите в тази зона са били уведомени чрез спешната система 112 с конкретни инструкции за незабавна евакуация.

Официалните власти в Гърция отправят апел към местното население и почиващите в застрашените райони да следват стриктно и без изключение разпоредбите на Агенцията за гражданска защита.

До този момент липсват данни за ранени или пострадали хора.

Как се справят с пожарите в Гърция

Настоящата ситуация в Северна Гърция, свързана с пожари на Халкидики и в района на Солун, налагащи евакуации и активиране на спешни системи, не е изолиран инцидент, а по-скоро част от утвърден модел на справяне с подобни предизвикателства, особено по време на по-топлите месеци.

Значителен прецедент бяха мащабните горски пожари през август 2023 г. Тогава Гърция се сблъска с продължителна гореща вълна, която подхрани сериозни пожари в множество региони, включително островите Родос, Корфу и Евбея, както и в района на Александруполис в Североизточна Гърция и Национален парк „Парнита“ близо до Атина. През този период гръцкото Министерство за климатични кризи и гражданска защита координираше масови евакуации, като най-значимата бе извеждането на около 19 000 души от Родос – операция, определена като най-голямата евакуация, свързана с пожар, в историята на страната.

Системата за спешни сигнали 112 беше активно използвана за предоставяне на конкретни инструкции на жители и туристи. Гръцките власти, включително министърът на гражданската защита и климатичните кризи Василис Кикилиас, издадоха предупреждения за изключителен риск от пожари и препоръки за затваряне на пътища, като временното прекъсване на движението по магистрала „Егнатия Одос“ и граничния пункт Ипсала близо до Александруполис на 20 август 2023 г.

България също оказа пряка помощ, като разположи модул от пет противопожарни автомобила, два микробуса и 36 пожарникари в подкрепа на гръцките си колеги, съобщи тогава българското Министерство на външните работи (МВнР). Българското посолство в Атина и Генералното консулство в Солун активно следяха ситуацията, издавайки съвети за българските граждани и предоставяйки контакти за спешни случаи, като същевременно потвърждаваха, че няма данни за пострадали българи – протокол, който се спазва последователно при подобни събития.

Преди тези широкомащабни инциденти, по-локални пожари, като този в Каламици, Ситония, Халкидики също предизвикваха бърза реакция. 

Тези минали събития подчертават оперативната рамка и установените протоколи – от системите за ранно предупреждение и мащабни евакуации до международното сътрудничество и консулската подкрепа – които се активират всеки път, когато Гърция е изправена пред значителни заплахи от пожари, формирайки отговора, наблюдаван в текущата ситуация на Халкидики и в района на Солун.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Иван Лазаров, кореспондент в Атина    
Пожари в Гърция Северна Гърция Халкидики Солун Евакуация Българско консулство Горски пожари Огнеборци Гражданска защита Няма пострадали
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