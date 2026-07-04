„Нямам съмнение“: Крал Чарлз III изпрати историческо послание за 250 години САЩ

К рал Чарлз III заяви, че САЩ и Великобритания ще продължат да защитават „споделените ценности“ в послание до президента на САЩ Доналд Тръмп и американския народ по случай 250-годишнината от независимостта на страната. Монархът написа в съобщение, публикувано в X, че докато двете страни „гледат напред към следващите 250 години, нямам съмнение, че ще продължим да защитаваме споделените си ценности“, включително свободата и върховенството на закона.

„Или си комунист, или си патриот“ – Доналд Тръмп с остра реч за Америка на 250 г.

77-годишният монарх и кралица Камила, направиха четиридневно държавно посещение в САЩ в края на април. Целта на пътуването беше да се възстановят обтегнатите отношения между Вашингтон и Лондон и визитата бе приветствана като успешна от британските и американските медии. Кралят изрази убедеността си, че „връзката между нашите народи... само ще се засилва с времето“.

В навечерието на Деня на независимостта – празненства на фона на политическа криза