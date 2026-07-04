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Тайна дипломация в Техеран: Лидерите на „Хамас“ и „Хизбула“ се събраха спешно в Иран

Двете делегации се срещнаха поотделно с иранския министър, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, която обаче не съобщи допълнителни подробности за срещите

4 юли 2026, 20:40
Тайна дипломация в Техеран: Лидерите на „Хамас“ и „Хизбула“ се събраха спешно в Иран
Източник: БТА

П редставители на ливанското шиитско движение "Хизбула" и на палестинското ислямистко движение "Хамас" се срещнаха днес в Техеран с иранския външен министър Абас Арагчи, предаде Франс прес, като се позова на иранска държавна медия.

Двете делегации се срещнаха поотделно с иранския министър, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, която обаче не съобщи допълнителни подробности за срещите.

"Хизбула" бе представена от висши членове, сред които бившия министър Мохамед Фнейш и депутати, съобщи свързаната с ливанското движение телевизия "Ал Манар".

Движението "Хамас" бе представено от няколко членове на политическото си бюро, сред които и ръководителят му Мохамед Даруиш.

През юли 2024 година тогавашният политически ръководител на "Хамас" - Исмаил Хания, бе убит от Израел при атака в Техеран, след като бе присъствал на церемонията по встъпване в длъжност на иранския президент Масуд Пезешкиан.

Лидерът на "Хизбула" Хасан Насралла бе убит при израелски удар по южното предградие на Бейрут през септември 2024 г.

Иран от години оказва помощ на "Хамас" и "Хизбула", както и на йеменските бунтовници хуси.

Източник: БТА/Божидар Захариев    
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