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Шерифът от САЩ Кирил Васев: Корупцията в България може да се разбие за 1 година

Екслузивно в Телеграфно подкастът: Кирил Васев- Единственият БГ шериф в САЩ, включен в звено за преговори в кризисни ситуации със заложници, терористи, самоубийци. Пазил Джони Деп в съда по време на делото му с Амбър Хърд, охранявал инаугурацията на Джо Байдън

4 юли 2026, 20:12
Шерифът от САЩ Кирил Васев: Корупцията в България може да се разбие за 1 година

К юстендилецът Кирил Васев, който днес е шериф в елитно управление в щата Вирджиния, разказва от първо лице за мащабните операции, инаугурацията на Байдън и истинското лице на престъпността зад океана.
Той заминава за Америка едва 18-годишен, веднага след абитуриентския си бал в родния Кюстендил. Днес, години по-късно, Кирил Васев е на топ ниво в американската правоохранителна система – шериф в управлението на окръг Феърфакс (Fairfax County), щата Вирджиния. Той е единственият български полицай в САЩ, преминал специализирано обучение в Академията на ФБР за преговори при кризисни ситуации, заложници и терористични актове. Част е от специалния отдел за борба с уличните банди и наркокартелите, а зад гърба си има опит в охраната на инаугурацията на президента Джо Байдън и десетки мащабни операции.
При краткото си завръщане в България шериф Васев сподели изключителни детайли от кухнята на американското правосъдие, сблъсъка с престъпността от филмите и направи безпощаден паралел с реалността у нас.

На ръба на бръснача: 36 часа психологическа игра с барикадирано момиче

В отдела за кризисни ситуации напрежението е ежедневие, въпреки че реалните случаи на барикадирани лица изискват огромна подготовка. Кирил Васев си спомня за най-тежкия си случай – 19-годишно момиче, изпаднало в ментална криза в автокъща на „Хонда“. След луд скандал с родителите си за покупка на автомобил, момичето изважда незаконен револвер от жабката на старата си кола и се заключва вътре, вземайки ги за заложници.

„Самата ситуация траеше около 36 часа. Аз бях около 9 часа на това място преди да ни заменят. Ситуацията беше толкова ескалирала, че момчетата от SWAT бяха готови да разбиват прозорците и да влизат със сила“, разказва шерифът.

В този момент Васев действа като анализатор в специален високотехнологичен микробус, оборудван с дронове, роботи и камери. Неговата задача е за секунди да проучи цялата история на семейството – криминални досиета, съседи, социални мрежи. През това време преговарящите прилагат т.нар. „активно изслушване“ – техника, на която ги учат агентите от ФБР. При нея никога не се пита директно „Защо?“, а се търси начин за деескалация без заплахи за затвор, докато момичето свали оръжието.

С 20 килограма снаряжение в януарския студ: Охраната на Джо Байдън

През януари 2021 г. Кирил Васев става част от кордона, който охранява инаугурацията на американския президент Джо Байдън. Селекцията е безпощадна – от 500 офицери в неговия департамент са избрани едва 30. Критериите не включват само физическа сила, а и умения за стрелба, шофиране, разследване и владеене на езици. Васев, който освен английски и български, говори руски, сръбски и има завършен курс по испански в академията, се оказва перфектният кандидат.
„Жилетката на гърба, която носиш, е близо 20 килограма. Цялото снаряжение тежи страшно много в януарския студ. Трябва винаги да си подготвен за неочакваното, да проверяваш всяка сграда, кола и дори кофа за боклук за взривни вещества. Работихме рамо до рамо със Secret Service и ФБР – там няма подценяване, всички сме колеги и професионалисти.“

Скритият свят на съдебното дело „Джони Деп срещу Амбър Хърд“

Един от най-любопитните моменти в кариерата на българина е участието му в охраната на мегапроцеса между Джони Деп и Амбър Хърд. Малцина знаят защо делото се гледа точно във Вирджиния – причината е, че спорната статия на Хърд е публикувана във вестник Washington Post, чиято печатница се намира в пределите на Fairfax County.

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Делото продължава два месеца и половина, а истерията е пълна. Фенове от Норвегия, Канада и Бразилия се редят на опашка от 1:00 часа през нощта, за да се докоснат до едно от 110-те места в залата. Васев разкрива, че по-богатите американци дори плащали по 500 долара на първите на опашката, за да купят местата им сутринта.

„Джони Деп се държеше изключително човешки с нас. Нямаше никакви надувки. Когато имаше почивки, го качвахме в асансьора и излизаше на затворения паркинг да пуши цигара. Питаше ни как сме, дори ни предлагаше цигари, въпреки че на нас ни е забранено да пушим в униформа. Отвън феновете пищяха, а веднъж той се показа до кръста от лимузината и им пращаше въздушни целувки.“

Шерифът допълва, че въпреки десетките камери в залата, вътрешните правила на агенцията изрично са забранявали на полицаите да си правят лични селфита с актьора, за да се запази пълна професионална дистанция.

Шофьорите у нас и безпощадното американско правосъдие

При посещенията си в България шерифът остава шокиран от войната по пътищата и липсата на менталитет у шофьорите. Разказва как на планинския път между Кюстендил и Радомир, докато кара законно с децата си, е бил изпреварен от 7-8 коли с над 110 км/ч при двойни и тройни изпреварвания.

„В България сложиха камери, но на прекалено богатите хора една глоба от 50–100 евро нищо не им прави. В Щатите, ако те хванат три пъти да караш пиян, дори да не си направил катастрофа, съдията те праща за 3-4 седмици ефективно в затвора или ти дава безплатен обществено полезен труд да чистиш градинките пред всички. И известните ги хващат – Джъстин Тимбърлейк, Бритни Спиърс. Когато влезеш в щатски затвор за един месец при убийци, изнасилвачи и гангстери, бързо се научаваш.“

При катастрофа с убит човек по невнимание в САЩ присъдата е между 5 и 7 години ефективен затвор, а ако има алкохол или дрога – скача до 15 години. При умишлено убийство наказанието е доживотен затвор или смъртна присъда.

„Борете мафията и корупцията“: Посланието към българските полицаи

Кирил Васев е категоричен, че няма никакво намерение да критикува българските си колеги. Напротив – той смята, че в системата на МВР има изключително кадърни и свестни професионалисти, но проблемът е системен.

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„В България на полицаите често са им вързани ръцете. Буквално ги е страх да използват силата, която имат по закон, защото получават заповеди от по-високи нива. В държава от 6-7 милиона души, ако на полицията се позволи да работи както трябва, корупцията и далаверите по всички етажи на властта ще бъдат разбити за 6 месеца до 1 година.“

Шерифът призова българите да спрат да гледат на политиката като запалянковци и да се делят на „фили и фоби“, защото националната сигурност няма цвят. „Не е нормално след 37 години преход да има една по-малка държава в държавата, която управлява всичко“, категоричен е той.
Своята изповед Кирил Васев завърши с мощно послание към служителите на реда у нас: „Вярвам във вас! Вие сте професионалисти. Борете мафията и корупцията. Пожелавам ви да бъдете живи и здрави и се пазете!“

Гледайте цялото ексклузивно интервю на шериф Кирил Васев в Телеграфно подкастът! 

Източник: Телеграфно подкастът    
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