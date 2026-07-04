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Изгониха съдията от Световното заради мача Португалия - Хърватия

Норвежецът Еспен Ескос няма да свири повече мачове до края на шампионата по решение на Пиерлуиджи Колина. Хърватските медии твърдят, че той е наказан заради спорна дузпа за Португалия, но според друга версия причината е класирането на Норвегия

4 юли 2026, 18:49
Изгониха съдията от Световното заради мача Португалия - Хърватия
Източник: БГНЕС/ВЕСТИ

Н апрежението след мача между Португалия и Хърватия на Световното първенство продължава да витае. Горещите дискусии около съдийството в мача доведоха до сериозни последствия за главния арбитър – норвежеца Еспен Ескос.

Шефът на съдиите - легендарният Пиерлуиджи Колина, взе решение Ескос да не ръководи повече мачове до края на шампионата. Този ход се разглежда като ясен индикатор, че съдийската организация не е останала доволна от работата на норвежкия рефер по време на двубоя между Хърватия и Португалия.

Информацията беше разпространена от хърватското издание „Sportske novosti“, което директно свързва отстраняването на съдията с представянето му в конкретния мач.

Според хърватските медии основната причина за недоволството на Колина е отсъдената дузпа в полза на португалския отбор. Именно това решение е наклонило везните и е довело до преждевременното отпътуване на Ескос от турнира. Решението се смята за спорно и е предизвикало вълна от коментари в спортните среди.

Съществува обаче и друга гледна точка за решението на ФИФА. Тя не е свързана със съдийска грешка, а с представянето на националния отбор на Норвегия. Скандинавската селекция се класира за осминафиналите, което автоматично ограничава мачовете, които Ескос би могъл да ръководи.

Възможно е също така той просто да не е бил предвиден за наряди в заключителната фаза на турнира. С класирането на родината му сред най-добрите 16 отбора, оставането му в САЩ, Канада или Мексико става излишно.

Източник: БГНЕС    
Световно първенство Футбол Еспен Ескос Пиерлуиджи Колина Съдийство Дузпа Португалия Хърватия Отстраняване на съдия Норвегия
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