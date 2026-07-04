Изгониха съдията от Световното заради мача Португалия - Хърватия

Н апрежението след мача между Португалия и Хърватия на Световното първенство продължава да витае. Горещите дискусии около съдийството в мача доведоха до сериозни последствия за главния арбитър – норвежеца Еспен Ескос.

Шефът на съдиите - легендарният Пиерлуиджи Колина, взе решение Ескос да не ръководи повече мачове до края на шампионата. Този ход се разглежда като ясен индикатор, че съдийската организация не е останала доволна от работата на норвежкия рефер по време на двубоя между Хърватия и Португалия.

Информацията беше разпространена от хърватското издание „Sportske novosti“, което директно свързва отстраняването на съдията с представянето му в конкретния мач.

Norwegian Referee Espen Eskås Ends His 2026 World Cup Campaign After Officiating Croatia vs Portugal Round of 32 Match​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​! pic.twitter.com/ddeH7QQDXD — Jana Maybil (@Bpahuljica) July 4, 2026

Според хърватските медии основната причина за недоволството на Колина е отсъдената дузпа в полза на португалския отбор. Именно това решение е наклонило везните и е довело до преждевременното отпътуване на Ескос от турнира. Решението се смята за спорно и е предизвикало вълна от коментари в спортните среди.

Съществува обаче и друга гледна точка за решението на ФИФА. Тя не е свързана със съдийска грешка, а с представянето на националния отбор на Норвегия. Скандинавската селекция се класира за осминафиналите, което автоматично ограничава мачовете, които Ескос би могъл да ръководи.

Възможно е също така той просто да не е бил предвиден за наряди в заключителната фаза на турнира. С класирането на родината му сред най-добрите 16 отбора, оставането му в САЩ, Канада или Мексико става излишно.