Гордост: Никола Цолов пренаписа историята с велика победа на „Силвърстоун“

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Б ългарският пилот Никола Цолов записа впечатляваща победа в спринтовото състезание на пистата „Силвърстоун“.

Младият талант демонстрира отлична скорост и хладнокръвие. Той изпревари Габриеле Мини в началото на последната обиколка и финишира първи, с което излезе начело в генералното класиране за сезона.

Цолов направи отличен старт и спечели две позиции още в първите метри. До края на първата обиколка той напредна с още едно място след успешна атака срещу Ритомо Мията. След кратък период зад колата за сигурност българинът изпревари и Рафаел Виягомес, като се изкачи до втората позиция.

В следващите обиколки Цолов постепенно скъси дистанцията до лидера Габриеле Мини и във втората половина на състезанието влезе в зоната за използване на DRS. Италианецът дълго успяваше да удържа атаките му, но в началото на последната обиколка допусна грешка.

Българският пилот се възползва по най-добрия начин и с помощта на DRS направи решаващото изпреварване на правата „Уелингтън“. Цолов удържа лидерството до финала и пресече първи линията с аванс от 1,2 секунди пред Мини. Трети завърши Рафаел Виягомес.

С успеха си Цолов добави ценни точки към актива си и излезе начело в генералното класиране за сезона. Победата идва след силно представяне през целия уикенд и затвърждава позицията му сред основните претенденти за титлата.