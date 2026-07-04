Свят

Жега помрачи 250 години САЩ: Рекордни температури отмениха традиционния парад във Вашингтон

Термометрите в американската столица достигнаха рекордните 45 градуса, което принуди властите да отменят традиционния парад. Опасната жега помрачи 250-годишния юбилей на страната, като наложи и временното затваряне на летище „Роналд Рейгън“

4 юли 2026, 20:21
Жега помрачи 250 години САЩ: Рекордни температури отмениха традиционния парад във Вашингтон
Източник: iStock

Т радиционният парад по случай Деня на независимостта на САЩ няма да се състои тази година заради екстремно високите температури, обхванали американската столица. Организаторите обявиха, че събитието е отменено след консултации с местните власти и службите за сигурност.

Според прогнозите термометрите във Вашингтон ще достигнат около 45 градуса по Целзий, което е наложило решението с оглед безопасността на участниците, зрителите и ангажирания персонал.

Екстремно време и скандали помрачават 250 години САЩ

Отмяната идва в момент, когато Съединените щати отбелязват 250 години от приемането на Декларацията за независимост. Част от празничните прояви, организирани в рамките на националната инициатива Freedom 250, също са били отменени или съкратени заради опасните горещини.

Въпреки това част от програмата остава в сила. Над Вашингтон са предвидени демонстрационни полети на военна авиация, а вечерта ще се проведе традиционната заря.

Заради въздушните демонстрации и засилените мерки за сигурност международното летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон временно преустановява работа до 5 юли. Другите две големи летища, обслужващи столичния район - „Дълес“ и „Балтимор-Вашингтон“, продължават да функционират нормално.

Историята и значението на Деня на независимостта на САЩ

Решението за отмяна на парада е рядък прецедент за едно от най-посещаваните събития в американската столица и подчертава сериозността на горещата вълна, обхванала източната част на страната.

Източник: БГНЕС    
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