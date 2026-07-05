Технологии

Как умният дом може да разкрива тайните ни

Устройствата и услугите за умен дом набират популярност и има защо. Те правят ежедневието по-практично и приятно, но имат и своите рискове. Според някои експерти, неправилната конфигурация може да се окаже проблем за поверителността на личните данни

Мартин Дешев Мартин Дешев

5 юли 2026, 07:04
Как умният дом може да разкрива тайните ни
Източник: iStock

У мните домове обещават удобство и практичност. С една проста гласова команда или бутон на смартфона може да включите осветлението, да регулирате термостата, да заключите входната врата или дори да попитате хладилника си какво има вътре. Свързаните устройства са се превърнали в ежедневна част от милиони домове, което улеснява живота, като същевременно спестява време и енергия.

Но има и друга страна на революцията на умните домове. Такава, за която много потребители рядко се замислят. Всяка свързана джаджа също събира данни и заедно те могат да нарисуват невероятно подробна картина на вашето ежедневие, отбелязва How-to Geek.

За разлика от традиционните уреди, интелигентните устройства почти винаги комуникират с интернет. Интелигентни високоговорители, телевизори, охранителни камери, звънци, термостати, роботизирани прахосмукачки и дори електрически крушки често изпращат информация обратно към сървърите на производителите си. Някои от тези данни са необходими за функционирането на устройствата, но част от тях могат да се използват и за анализи, подобряване на продукти или персонализирани услуги. Когато това се прави според правилата, проблем няма.

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Количеството информация, което тези устройства могат да събират, е огромно. Умният високоговорител знае кога сте вкъщи и кога не. Умният термостат може да разкрие ежедневната ви рутина, като проследява промените в температурата. Умните светлини показват кога стаите са заети, докато свързаните охранителни камери наблюдават активността около дома ви. Умните телевизори могат да събират информация за това, което гледате, докато роботизираните прахосмукачки могат да генерират карти на разположението на дома ви. Поотделно тези части от информацията може да не изглеждат особено чувствителни. В комбинация обаче те създават забележително точен профил на вашите навици, графици и начин на живот.

Гласовите асистенти заслужават специално внимание. Повечето големи умни високоговорители постоянно слушат за думата си за събуждане, въпреки че производителите заявяват, че записите се предават само след като бъде открита активационната фраза. И все пак се случват случайни активирания, например грешно разпозната команда, което означава, че откъси от разговори понякога могат да бъдат записани и съхранени. Много компании вече позволяват на потребителите да преглеждат и изтриват съхранени гласови записи, но не всеки осъзнава, че тези настройки съществуват.

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Проблемите с поверителността не се ограничават само до производителите. Всяко устройство, свързано с интернет, може да стане мишена за хакери, ако е лошо защитено или вече не получава актуализации на софтуера. Слабите пароли, остарелият фърмуер или неподдържаните продукти увеличават риска неоторизирани потребители да получат достъп до камери, микрофони или други свързани системи. Макар че подобни атаки са сравнително рядко срещани, те подчертават важността на актуализирането на интелигентните устройства.

Добрата новина е, че потребителите могат значително да намалят тези рискове. Първата стъпка е да прегледат настройките за поверителност след инсталиране на всяко ново смарт устройство. Много продукти събират незадължителни диагностични или потребителски данни, които могат да бъдат деактивирани, без това да повлияе на нормалната работа. Активирането на двуфакторно удостоверяване за акаунти в интелигентния дом и използването на силни, уникални пароли също осигурява ценна защита.

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Редовните актуализации на софтуера са също толкова важни, тъй като производителите често пускат корекции за сигурност, които отстраняват новооткритите уязвимости. Ако дадено устройство вече не получава актуализации, може да си струва да го замените с по-нов, поддържан модел. 

Друга добра практика е да помислите внимателно, преди да свържете всеки домакински уред към интернет. Въпреки че интелигентният термостат или система за сигурност може да осигури реални предимства, не всяка джаджа се нуждае от облачна свързаност. Колкото по-малко свързани устройства имате, толкова по-малък става вашият дигитален отпечатък.

Друга възможност е да се използва домашен хъб за умен дом. Има много такива опции. При тях сензорите комуникират само с хъба, който събира и управлява информацията и нужните действия и команди. Така много по-малка част от информацията от различните сензори и устройства се предава по интернет.

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Умните домове несъмнено правят ежедневието по-удобно и свързаните технологии вероятно ще станат още по-разпространени през следващите години. Удобството обаче не бива да е за сметка на поверителността.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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