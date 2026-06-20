Свят

Жертва и близо 1700 евакуирани при пожар в хотел в Доминиканската република

Трима души са били откарани в лечебни заведения, а на други шест е оказана помощ на място

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 юни 2026, 07:19
Жертва и близо 1700 евакуирани при пожар в хотел в Доминиканската република
Баяхибе, Доминиканска република   
Източник: iStock/GettyImages

Ж ена загина, а близо 1700 туристи бяха евакуирани заради голям пожар в хотел в доминиканския плажен курорт Баяхибе, съобщиха местните власти в петък, цитирани от Си Ен Ен (CNN). Италианката Франческа Валентино на 46 г. е загинала при пожара в хотел „Viva Wyndham Dominicus Beach“, се казва в изявление на службата за спешна помощ DAEH.

Трима души са били откарани в лечебни заведения, а на други шест е оказана помощ на място, съобщават от DAEH. Сред засегнатите има гости, посетители и служители на спешните служби.

Видеоклипове, споделени от местни медии, показват тъмни облаци дим, издигащи се над карибското крайбрежие, докато пламъците поглъщат сламения покрив на курортния комплекс.

„Първоначалните наблюдения показват, че пожарът се е разпространил бързо поради запалимия характер на части от покривните конструкции, изработени от палмови листа, както и поради ветровитите условия“, съобщиха от Центъра за спешни операции (COE) в страната.

От „Wyndham Hotels and Resorts“, която държи франчайза на около 8400 хотела по целия свят, не отговориха веднага на запитването за коментар.

Пожарът е овладян, но причините за него все още се разследват, съобщиха от оперативния център. Гостите са преместени в близки хотели. Хотел „Viva Wyndham Dominicus Palace“, който е част от същата верига, не е претърпял никакви щети.

„Туристическите дейности в Баяхибе и околния регион остават незасегнати и продължават да се провеждат безопасно и в нормален ритъм“, добавиха от COE.

Известна със своите чисти води и бели пясъчни плажове, Доминиканската република е водещата туристическа дестинация в Карибския басейн, като е посрещнала около 5,6 милиона посетители през първите пет месеца на тази година.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
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