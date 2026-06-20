Жертва и близо 1700 евакуирани при пожар в хотел в Доминиканската република

Ж ена загина, а близо 1700 туристи бяха евакуирани заради голям пожар в хотел в доминиканския плажен курорт Баяхибе, съобщиха местните власти в петък, цитирани от Си Ен Ен (CNN). Италианката Франческа Валентино на 46 г. е загинала при пожара в хотел „Viva Wyndham Dominicus Beach“, се казва в изявление на службата за спешна помощ DAEH.

Трима души са били откарани в лечебни заведения, а на други шест е оказана помощ на място, съобщават от DAEH. Сред засегнатите има гости, посетители и служители на спешните служби.

Видеоклипове, споделени от местни медии, показват тъмни облаци дим, издигащи се над карибското крайбрежие, докато пламъците поглъщат сламения покрив на курортния комплекс.

WATCH: Massive fire engulfs Wyndham’s Viva Dominicus Beach resort in the Dominican Republic; casualties unknown.



Dozens of hotel guests were forced to flee onto the beach. pic.twitter.com/JiemCUSx24 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 19, 2026

„Първоначалните наблюдения показват, че пожарът се е разпространил бързо поради запалимия характер на части от покривните конструкции, изработени от палмови листа, както и поради ветровитите условия“, съобщиха от Центъра за спешни операции (COE) в страната.

От „Wyndham Hotels and Resorts“, която държи франчайза на около 8400 хотела по целия свят, не отговориха веднага на запитването за коментар.

Пожарът е овладян, но причините за него все още се разследват, съобщиха от оперативния център. Гостите са преместени в близки хотели. Хотел „Viva Wyndham Dominicus Palace“, който е част от същата верига, не е претърпял никакви щети.

„Туристическите дейности в Баяхибе и околния регион остават незасегнати и продължават да се провеждат безопасно и в нормален ритъм“, добавиха от COE.

Известна със своите чисти води и бели пясъчни плажове, Доминиканската република е водещата туристическа дестинация в Карибския басейн, като е посрещнала около 5,6 милиона посетители през първите пет месеца на тази година.