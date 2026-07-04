Свят

Мерц: Най-добрите години на Германия тепърва предстоят

4 юли 2026, 18:55
Мерц: Най-добрите години на Германия тепърва предстоят
Източник: Getty

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Германия има всички предпоставки за успешно бъдеще, ако продължи курса на реформи, предприет от федералното правителство, предаде ДПА.

"Най-добрите години на Германия не са останали зад нас. Ако вземаме правилните решения, ни предстоят много добри години", заяви Мерц в реч пред партийния конгрес на Християндемократическия съюз (ХДС) в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Пред форума, който се провежда в Дюселдорф, той подчерта, че успешната история на Германия "далеч не е приключила", като страната многократно е доказвала през последните десетилетия, че е способна да преодолява кризи чрез последователни реформи.

Канцлерът отбелязва, че именно това прави и настоящото федерално правителство. "Доказваме, че политическият център може да намира решения, да постига компромиси и да реформира страната. Стъпка по стъпка показваме, че сме истинска реформаторска коалиция за Германия", заяви той.

Мерц отбеляза, че след 80 години свобода, мир и просперитет пред страната стои задачата да осигури същите възможности и за бъдещите поколения. Според канцлера мнозинството германски граждани са готови да подкрепят необходимите промени, стига те да бъдат справедливи и всеки да поеме своята отговорност.

Той отправи остри критики към противниците на реформаторския курс. "Песимистите, предричащите разруха, вечните мърморковци и професионалните критици - отстъпете настрана! Ние работим с увереност и оптимизъм и ще върнем Германия на мястото, което заслужава", заяви Мерц.

През седмицата управляващата коалиция на Мерц, в която участва и Германската социалдемократическа партия (ГСДП), прие мащабен пакет от реформи. Той включва промени в данъчното облагане на доходите, пенсионната система, задължителното здравно осигуряване, както и мерки за намаляване на административната тежест и бюрокрацията.

Източник: БТА/Атанаси Петров    
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