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5 юли: Четири години от кошмара на столичния бул. „Черни връх“

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 юли 2026, 07:05
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Н якои събития пресичат границата на криминалната хроника и се превръщат в колективна травма. Те действат като огледало, в което обществото ни е принудено да огледа най-грозните си белези – корупцията, беззаконието и чувството за безнаказаност.

Късно вечерта на 5 юли 2022 г. на софийския булевард „Черни връх“ времето завинаги спря за две млади момичета, а гневът на една цяла нация избухна с невиждана сила. Трагедията отне живота на Хариет Стефанович и Христина Дилева.

Секунди преди полунощ: Когато безумието помете два живота

Нощта на 5 юли беше топла, а районът около хотел „Хемус“ – оживен както обикновено. Нищо в поведението на пешеходците не подсказваше, че след секунди тротоарът ще се превърне в лобно място.

В същия момент зад волана на мощен германски джип седи Георги Семерджиев – бивш футболист с дебело криминално досие, чието присъствие на пътя е абсурд само по себе си. Той шофира без валидна шофьорска книжка, под въздействието на смъртоносен коктейл от наркотици и със скорост, надвишаваща 160 километра в час в градски условия.

Преминавайки на червен светофар, Семерджиев удря таксиметров автомобил, след което тежката машина излита от пътното платно и помита металната ограда. На тротоара са 22-годишната Хариет и 26-годишната Христина. Ударът е толкова силен, че момичетата загиват на място, без дори да разберат какво ги е връхлетяло.

Вместо да помогне, извършителят бяга от местопрестъплението с помощта на свои познати, оставяйки зад себе си разпилени ламарини, изгубени мечти и два млади живота, прекършени заради самонадеяно безумие.

Вдигнатата завеса: Позорът зад „полицейския чадър“

Истинският шок дойде в часовете след инцидента, когато медиите и разследващите започнаха да разплитат профила на беглеца. Оказа се, че Георги Семерджиев е бил системно толериран от органите на реда. Години наред той е управлявал автомобили с фалшиви номера и фалшиви чуждестранни книжки, с десетки фишове за нарушения, без никой да го спре.

Общественото недоволство ескалира в масови граждански протести на мястото на трагедията. Хората не искаха просто възмездие за убиеца, те настояваха за срив на системата, която го е отгледала.

Разкритията за т.нар. „полицейски чадър“ доведоха до уволнения и дисциплинарни производства в МВР. Името на младата полицайка Симона Радева, която бе уличена, че е помогнала на Семерджиев да се укрие непосредствено след катастрофата, като му е донесла стълба, за да влезе в апартамента си, стана символ на моралния разпад в системата. 

Пътят на правосъдието и финалните развръзки

Четири години по-късно съдебната сага за трагедията на „Черни връх“ премина през всички възможни инстанции на българското правосъдие, следена под лупа от медиите.

Още на първа инстанция Софийският градски съд постанови тежка присъда от 20 години лишаване от свобода за Семерджиев – наказание, което беше потвърдено и от Апелативния съд. Защитата на подсъдимия до последно опитваше да прокара тезата, че друг е управлявал автомобила, но събраните ДНК експертизи и разпитите на свидетели бяха безпощадни.

В крайна сметка Върховният касационен съд сложи точка на наказателния процес, оставяйки Семерджиев зад решетките за две десетилетия. Паралелно с това съдебната система започна да раздава възмездие и по периферните дела – за служителите на реда, помагали на наглия шофьор преди и след фаталната нощ. Макар присъдите да са факт, те донесоха слаба утеха за близките на Хариет и Христина.

  • Денят, в който светът победи първата пандемия на XXI в.

Преди светът да се запознае с опустошителната мощ на COVID-19, човечеството премина през генерална репетиция, която тества до краен предел глобалната здравна сигурност. На 5 юли 2003 г. Световната здравна организация (СЗО) излезе с историческо съобщение, което донесе колективно облекчение на цялата планета: епидемията от Тежък остър респираторен синдром (ТОРС / SARS) е официално „овладяна“.

За по-малко от година този мистериозен тогава коронавирус успя да засегне 26 държави, да зарази хиляди и да отнеме стотици животи. Датата 5 юли остана в историята като триумф на международната наука и бързата координация, които предотвратиха глобална апокалиптична катастрофа.

Мистериозната заплаха от Азия

Всичко започна в края на 2002 г. в южнокитайската провинция Гуандун. Първоначално местните власти пазеха в дълбока тайна появата на необичайна, изключително агресивна форма на пневмония. Но вирусът не признаваше държавни граници и цензура.

През февруари 2003 г. заразен китайски лекар отседна в хотел в Хонконг и неволно се превърна в „суперразпространител“. От този хотел заразата буквално полетя по света в куфарите на международните пътешественици – към Сингапур, Виетнам, Тайланд и дори през Океана до Торонто, Канада.

Светът беше изправен пред невиждан враг. Пациентите развиваха висока температура, суха кашлица и бързо прогресираща дихателна недостатъчност. Ужасът се засилваше от факта, че ТОРС поразяваше с огромна скорост лекарите и медицинските сестри на първа линия, които все още нямаха представа с какво си имат работа. Смъртността се оказа стряскащо висока – близо 10% от заразените губеха битката за живот.

Глобалната мобилизация: Наука срещу времето

Изправена пред реалната опасност от глобален срив, СЗО, под ръководството на д-р Гро Харлем Брундланд, предприе безпрецедентни и изключително смели за времето си стъпки. На 12 март 2003 г. организацията издаде глобална тревога за пътуване – ход, който коства милиарди долари на световната икономика и авиацията, но се оказа решаващ.

В същото време се случи истинско научно чудо. Под координацията на СЗО 11 водещи лаборатории от цял свят обединиха усилията си, загърбвайки търговското съперничество и патентите. Само за броени седмици учените успяха да идентифицират причинителя – напълно нов, неизвестен дотогава за науката коронавирус от животински произход (SARS-CoV), прескочил върху хората от дивата природа.

В градове като Хонконг, Пекин и Торонто бяха въведени строги карантинни мерки, термокамери по летищата и задължително носене на маски на обществени места – мерки, които тогава изглеждаха като сценарий от научнофантастичен филм.

5 юли 2003 г.: Овладяването на чумата

След седмици на изолация, масово тестване и проследяване на контактните лица, веригата на заразяване най-накрая беше прекъсната. На 5 юли 2003 г., след като последното огнище в Тайван не регистрира нови случаи в рамките на 20 дни, СЗО обяви официалния край на човешката трансмисия на вируса.

Равносметката от тази първа модерна епидемия беше сериозна, но благодарение на бързата реакция – ограничена: общо 8096 регистрирани случая в световен мащаб и 774 смъртни случая. Въпреки черната статистика, светът беше спечелил войната.

Победата на 5 юли обаче беше придружена от сериозно предупреждение. Учените тогава ясно заявиха, че природата е дала на човечеството жълт картон. ТОРС промени изцяло протоколите за реакция при пандемии и доведе до създаването на Международните здравни правила през 2005 г.

Още събития на 5 юли:

  • 1879 г. – Княз Александър Батенберг подписва Указ № 1 за създаване на Министерство на Вътрешните Работи и назначава Тодор Бурмов за министър на вътрешните работи, министър на просвещението и за първи път Председател на Министерския съвет.
  • 1943 г. – Втора световна война: Започва Битката при Курск – най-голямата танкова битка в историята.
  • 1946 г. – На модно ревю в Париж са представени първите бикини, наречени на атола Бикини, където са провеждани опити с американско ядрено оръжие.
  • 1996 г. – В Розлинския институт в Шотландия е родена овца на име Доли, която е първият бозайник успешно клониран от възрастни клетки.


Родени:

  • 1889 г. – роден е Жан Кокто, френски поет, писател, драматург, актьор и режисьор
  • 1911 г. – роден е Жорж Помпиду, президент на Франция
  • 1958 г. – родена е Вероника Герин, ирландска журналистка

Починали:

  • 1897 г. – умира Евлоги Георгиев, български предприемач
Автор: Надежда Неменски
Георги Семерджиев Катастрофата на Черни връх Полицейски чадър Корупция Безнаказаност ТОРС SARS Пандемия Световна здравна организация Овцата Доли Битката при Курск
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