Обрат: Принц Хари се завръща в Лондон без Меган и децата

Х ерцогинята на Съсекс, принц Арчи и принцеса Лилибет няма да придружават принц Хари при посещението му в Лондон следващата седмица, тъй като разногласията относно полицейската защита на семейството му продължават.

Въпреки това все още е възможно семейство Съсекс да се присъедини към него за ангажименти на други места в Обединеното кралство. Си Ен Ен (CNN) научи, че все още няма взето решение дали семейството ще се присъедини към херцога по време на други части от посещението, които се провеждат извън британската столица.

Принц Хари се е надявал да доведе Меган и двете им малки деца на петдневното посещение, но е изразил опасения за безопасността на семейството си, тъй като не им е била предложена защита, финансирана от данъкоплатците, докато са в Обединеното кралство.

Хари, който е пети по ред за британския престол, е подал официално искане за полицейска охрана по време на пътуването, но се съобщава, че на екипа му е било казано, че защита няма да бъде предоставена.

През последните дни се твърдеше, че 41-годишният Хари проучва всички възможности за безопасно транспортиране на семейството си през Атлантика, като неговият говорител заяви в петък, че екипът по сигурността на херцога все още разглежда варианти посещението да се осъществи под някаква форма.

По време на посещението си следващата седмица принц Хари ще отбележи едногодишното обратно броене до игрите „Инвиктус“ (Invictus Games) през 2027 г. в Бирмингам – спортното състезание за военнослужещи, ранени по време на служба, което той основа преди повече от десетилетие. Той ще има и други ангажименти в региона Мидландс, свързани с каузи, които подкрепя.

През изминалата седмица имаше объркване и около това къде ще отседне семейството. Първоначално беше съобщено, че семейство Съсекс ще отседне както в частно настаняване, така и в кралска резиденция. По-късно обаче Бъкингамският дворец уточни, че кралското домакинство не е получило отговор дали херцозите на Съсекс са приели поканата на крал Чарлз.

Полицейската защита се предоставя автоматично при престой в кралско имение.

Принц Хари е въвлечен в дългогодишна битка с правителството на Обединеното кралство, след като сигурността му беше понижена от Изпълнителния комитет за защита на кралските и VIP личности (RAVEC), когато той и Меган се оттеглиха от кралските си задължения през 2020 г. Миналата година той загуби оспорването срещу Министерството на вътрешните работи в Апелативния съд на Обединеното кралство относно това решение. Оттогава той чака преразглеждане от Борда за управление на риска на RAVEC, което все още не се е състояло.

„Програмата на принц Хари в Обединеното кралство включва както публични, така и частни ангажименти в цялата страна. Безопасното настаняване е само един от елементите на ефективния план за защитна сигурност, тъй като рискът следва човека, а не мястото“, заяви неговият говорител по-рано тази седмица.

„Проблемът никога не е бил в настаняването. Проблемът е дали се осигурява подходяща и пропорционална защитна сигурност през цялото времетраене на посещението. Независимият Борд за управление на риска, който самият RAVEC реши, че е необходим миналия ноември, все още не се е състоял. Поради това е трудно да се разбере как пропорционалността на настоящите мерки може да се поддържа достоверно без тази независима оценка“, добавя говорителят.

Говорител на правителството на Обединеното кралство по-рано описа системата си за защитна сигурност като „строга и пропорционална“. „Наша дългогодишна политика е да не предоставяме подробна информация за тези мерки, тъй като това би могло да компрометира техния интегритет и да засегне сигурността на хората“, продължи говорителят.

Хари и Меган, които живеят в Калифорния, напуснаха Великобритания през 2020 г., след като се оттеглиха от кралския живот, и оттогава са въвлечени в дългогодишен публичен разрив с кралското семейство.

В телевизионни интервюта и мемоари двойката посочи като причини за напускането си токсичен коктейл от навлизане в личното им пространство от страна на таблоидите, дълбоко вкоренен расизъм в британските институции, онлайн тормоз и сложна семейна динамика, успоредно с желанието за финансова независимост.

Имаше надежда, че пътуването следващата седмица ще позволи на крал Чарлз да се събере отново с малките си внуци. Чарлз за последен път видя цялото семейство, когато те бяха в Обединеното кралство преди четири години за честванията на Платинения юбилей на покойната кралица.

През годините оттогава Хари направи няколко кратки пътувания обратно до Обединеното кралство, най-вече за да присъства на погребението на баба си през 2022 г. и на коронацията на баща си през 2023 г.

Британският монарх наскоро пътува до Съединените щати за държавно посещение във Вашингтон, Ню Йорк и Вирджиния, но натовареният график не позволи на краля да се види със синa си на Западното крайбрежие.

Чарлз и Хари успяха да се съберат отново за първи път от 19 месеца миналия септември, когато двамата пиха чай в Кларънс Хаус в Лондон. Срещата лице в лице се състоя в момент, когато кралят се подлагаше на лечение от рак, и породи спекулации, че дългогодишният разрив в кралското семейство може да е към своя край. Съобщава се, че оттогава двамата поддържат контакт, въпреки че Хари изглежда все още е отчужден от брат си, принц Уилям.